63 Schüler haben in diesem Jahr das Abitur am Wirtschaftsgymnasium der Berufsbildenden Schule Wirtschaft (BBSW) Koblenz bestanden. Für die Absolventen der vier Stammkurse veranstaltete die Schule einen Festakt, in dessen Rahmen die Abiturzeugnisse und auch viele Sonderpreise ausgegeben wurden.

Die Feierstunde fand im geschmückten Innenhof der Schule mit großer Bühne statt, wo die Abiturienten von Schulleiterin Beate Kraemer, Oberstufenleiter Michael Nicolas und ihren Stammkursleitungen begrüßt wurden. Beate Kraemer wies darauf hin, dass sie das erworbene Wissen und die Kompetenzen nutzen und ausschöpfen sollten – nicht nur im Studium oder im Rahmen einer Ausbildung, sondern auch bei der verantwortlichen Mitgestaltung und Bewahrung der Welt, in ökologischer und ökonomischer Verantwortung ebenso wie bei der Bewahrung der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Die Bedrohungen seien zahlreich.

Oberstufenleiter Michael Nicolas verabschiedete sich in den Ruhestand

Maria Wozniak wurde als Jahrgangsbeste ausgezeichnet: Sie erhielt den vom Verein der Freunde und Förderer der BBSW gestifteten Sonderpreis. Weitere Ehrenpreise gab es im Bereich der Fremdsprachen, des Sports, der Naturwissenschaften und aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Den erstmals gestifteten Sonderpreis der Oberstufenleitung für die besten besonderen Lernleistungen erhielten Esra Agüzüm und Louisa Sander. Beide haben während der Oberstufenzeit eine sehr gelungene erste wissenschaftliche Arbeit verfasst.

Der Ehrenpreis des Ministers für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz ging an Jan Schneider, der für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule geehrt wurde. Schneider hielt auch die Abschiedsrede der Schüler, in der er das freundliche Lernklima in der gymnasialen Oberstufe betonte und auf humorvolle Weise auf einzelne Ereignisse während der Schulzeit einging.

Mit den Abiturienten verabschiedete sich auch Oberstufenleiter Michael Nicolas von der Schule: Er wechselt mit dem Ende des Schuljahrs in den Ruhestand. Die Schüler verabschiedeten ihn unter anderem mit dem Lied „You’ll Never Walk Alone.“

Die Abiturienten

Ihr Abitur in der Tasche haben Sipan Aycho, Mohamed Yassine Chehata, Joseline Döhrer, Rumeysa Ertürk, Jordan Gianni, Valentin Wiegand Hackbarth, Josefine Hacker, Merlin Löffler, Dler Luay Darweesh, Lilav Marko, Marie Schaller, Johanne Tara Schimmel, Jan Schneider, Philipp Wlachos, Maria Wozniak, Selin Zengin, Akodéré Anrif Adjibabi, Samra Amir, Florian Can, Käthe Marie Daly, Philipp Ditz, Thomas Endres, Efecan Gazoglu, Talisha Gianni, Joana Hromada, Emile Jutz, Kimberly Köstner, Dorotea Lulik, Amer Mahmood, Iria Mavambu, Angelika Nagorni, Melodi Rostami, Janina Scharnbach, Emily Wust, Lana Alhaj, Ahmed Mokhtar Ben Amor, Tristan Jeremias Alain Descourvières, Änny Emsbach, Cinar-Can Erlei, Eriona Gashi, Maximilian May, Anton Melichow, Louisa Marie Sander, Ilya Shamlu, Nur Selin Temur, Fynn Collin Zander, Maya Zilligen, Jennifer Zipperling, Esra Agüzüm, Jonathan Akuda, Lisanne Comes, Nuno Miguel Di Paolo Parschau, Eva Kern, Renita Kitanova, Gia Han Luong, Naomi Massamba-Budiaki, Narek Melikyan, Daniela Ibhalukhor Ogbeifun, Louie-Miguel Schütte, Jale Hanife Sevim, Alex Solsbacher, Tobias Stachelscheid und Keanu Steinbach.