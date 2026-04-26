Die Feste Franz ist ein Teil der Koblenzer Festungsanlagen – aber bisher wenig bekannt und nicht gut zugänglich. Nach vielen Jahren Baustelle soll sich dies nun ändern. Hier entsteht ein offener Ort für Kultur, Bildung und Freizeit.
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Wenn am 9. Mai die Feste Franz wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, geht eine acht Jahre währende Bauphase zu Ende. Für die Fachwelt gilt das Projekt als Symbol für den behutsamen Umgang mit dem kulturellen Erbe der Region. Wir begleiteten einen der letzten internen Rundgänge vor der Eröffnung, bestens auf den aktuellen Stand gebracht von Michael Karkosch, Projektleiter vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, Peter ...