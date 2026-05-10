Familienfest in Koblenz
Feste Franz in Lützel erwacht zu neuem Leben
"Franz, wir feiern!" Mit einem Familienfest wurde in Lützel der zweite Bauabschnitt des Festungsparks eingeweiht.
"Franz, wir feiern!" Mit einem Familienfest wurde in Lützel der zweite Bauabschnitt des Festungsparks eingeweiht.
Alexej Zepik

Mit Kaiserwetter, Musik, Führungen und vielen Interessierten aus ganz Koblenz ist der zweite Bauabschnitt des Festungsparks auf der Feste Franz offiziell eröffnet worden. Tausende Besucher erkundeten das historische Gelände hoch über Lützel.

Lesezeit 2 Minuten
Kaiserwetter herrschte auf der Feste Franz zur Einweihung des zweiten Bauabschnitts des Festungsparks. Auf dem Petersberg hoch über Lützel strömten die Besucher in Scharen auf das weitläufige Gelände. Eine ganze Legion roter Pavillons belagerte den Rasen auf dem Terrain, das ab sofort für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

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