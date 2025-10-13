In Koblenz gibt es eine gute Handvoll Bürger, die das Fest der Demokratie organisieren. Was ist in diesem Jahr geplant, und warum braucht es so ein Fest? Das haben wir Mitinitiator Klaus Haars gefragt.
Lesezeit 1 Minute
Demokratie als Grundlage für ein selbstbestimmtes, freies und soziales Leben – darum geht es den sieben Menschen, die in Koblenz ein Fest der Demokratie auf die Beine stellen: Ganze 72 Organisationen machen mit und kommen am Samstag, 15. November, von 13 bis 19 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle zusammen.