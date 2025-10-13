72 Organisationen machen mit Fest der Demokratie in Koblenz greift Fake News auf 13.10.2025, 14:53 Uhr

i Das Fest der Demokratie in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle bietet viele Möglichkeiten, sich zu begegnen und darüber zu informieren, welche Vereine und Organisationen es in Koblenz und der Region gibt. Hier ein Bild von der ersten Veranstaltung. Wolfgang Lucke (Archiv). Wolfgang Lucke

In Koblenz gibt es eine gute Handvoll Bürger, die das Fest der Demokratie organisieren. Was ist in diesem Jahr geplant, und warum braucht es so ein Fest? Das haben wir Mitinitiator Klaus Haars gefragt.

Demokratie als Grundlage für ein selbstbestimmtes, freies und soziales Leben – darum geht es den sieben Menschen, die in Koblenz ein Fest der Demokratie auf die Beine stellen: Ganze 72 Organisationen machen mit und kommen am Samstag, 15. November, von 13 bis 19 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle zusammen.







