Koblenzer Abiturjahrgang 2026
Ferrabi – 13 Jahre neben der Spur
Stolz präsentierten sich die 73 Absolventen beim Abschiedsfoto.
Stolz präsentierten sich die 73 Absolventen beim Abschiedsfoto.
Maxim Mathonet Media

Das Gymnasium auf der Karthause hat seinen Abiturjahrgang 2026 verabschiedet. Zwei der 73 Absolventen erreichten sogar die Traumnote 1,0.

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Insgesamt 73 Schüler am Gymnasium auf der Karthause haben in diesem Jahr erfolgreich ihr Abitur bestanden. 17 Prüflinge absolvierten die Abiturprüfung sogar mit einer eins vor dem Komma. Die Traumnote 1,0 erzielten Samuel Lam, Lysanne Fröbisch und Yannis Grimsel.

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