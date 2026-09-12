Im August noch sind Menschen durch den Festungsbunker in Koblenz geführt worden. Im September wurden Termine aus Sicherheitsgründen abgesagt. Wie es jetzt weitergeht, ist noch offen, sagt die Generaldirektion Kulturelles Erbe.
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Die Führungen durch die verwinkelten Tunnel des Bunkers unter der Festung Ehrenbreitstein fallen auf unbestimmte Zeit aus. Anfang September mussten geplante Termine kurzfristig „aus Sicherheitsgründen“ abgesagt werden. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe äußerte sich auf Nachfrage unserer Redaktion genauer dazu.