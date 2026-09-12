Alte Stollen in Koblenz Fels ist aktiv: Vorerst keine Bunkerführungen mehr in Ehrenbreitstein Matthias Kolk 12.09.2026, 16:00 Uhr

i Im August fanden noch Führungen durch die Bunkeranlage, wie hier im Jahr 2023, unter der Festung Ehrenbreitstein statt. Termine im September mussten derweil abgesagt werden. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Im August noch sind Menschen durch den Festungsbunker in Koblenz geführt worden. Im September wurden Termine aus Sicherheitsgründen abgesagt. Wie es jetzt weitergeht, ist noch offen, sagt die Generaldirektion Kulturelles Erbe.

Die Führungen durch die verwinkelten Tunnel des Bunkers unter der Festung Ehrenbreitstein fallen auf unbestimmte Zeit aus. Anfang September mussten geplante Termine kurzfristig „aus Sicherheitsgründen“ abgesagt werden. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe äußerte sich auf Nachfrage unserer Redaktion genauer dazu.







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