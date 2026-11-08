Am Ehrenmal des Deutschen Heeres auf der Festung Ehrenbreitstein hat erneut ein feierliches Gedenken für Kriegstote stattgefunden. Dabei gingen die Redner auch auf die veränderte Sicherheitslage in Deutschland ein.

Bei der Gedenkfeier am Ehrenmal des Deutschen Heeres auf der Festung Ehrenbreitstein gab es diesmal

eutlich höhere Sicherheitsmaßnahmen im Vergleich zu Vorjahren. Gedacht wird hier den Toten der Weltkriege, den im Dienst ums Leben gekommenen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, aber auch den zivilen Opfern von Kriegen, Verfolgung und Gewaltherrschaft.