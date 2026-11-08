Festung Ehrenbreitstein
Feierliches Gedenken an die Toten der Kriege 
Bei der Kranzniederlegung auf der Festung Ehrenbreitstein: (von links) Generalleutnant a.D. Alfons Mais, Generalleutnant Christi
Bei der Kranzniederlegung auf der Festung Ehrenbreitstein: (von links) Generalleutnant a.D. Alfons Mais, Generalleutnant Christian Freuding und Ministerpräsident Gordon Schnieder.
Winfried Scholz

Am Ehrenmal des Deutschen Heeres auf der Festung Ehrenbreitstein hat erneut ein feierliches Gedenken für Kriegstote stattgefunden. Dabei gingen die Redner auch auf die veränderte Sicherheitslage in Deutschland ein. 

Lesezeit 2 Minuten
Bei der Gedenkfeier am Ehrenmal des Deutschen Heeres auf der Festung Ehrenbreitstein gab es diesmal d eutlich höhere Sicherheitsmaßnahmen im Vergleich zu Vorjahren. Gedacht wird hier den Toten der Weltkriege, den im Dienst ums Leben gekommenen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, aber auch den zivilen Opfern von Kriegen, Verfolgung und Gewaltherrschaft.
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