In der Bahnhofstraße in Koblenz können Anwohner auf dem Aldi-Parkplatz für 4,50 Euro in der Nacht parken. Dem Feierabendparken kommt das schon sehr nah. Aber wie viel wird der Tarif genutzt? Und wie denkt Aldi-Süd grundsätzlich über das Konzept?

Vor dem beschaulichen Aldi-Parkplatz an der Filiale in der Bahnhofstraße 50 in Koblenz steht ein großes Schild. „Privatparkplatz mit Kennzeichenerkennung“ steht darauf, außerdem „Höchstparkdauer 1 Std“. Wer weiter liest, erfährt aber auch: Hier darf man außerhalb der Öffnungszeiten des Discounters gegen Gebühr parken. Und es gibt sogar einen Nachttarif. Ist Aldi damit quasi Vorreiter für das Feierabendparken in Koblenz?

Supermarkt-Parkplätze außerhalb der Öffnungszeiten für Anwohner und andere Nutzer zur Verfügung zu stellen: Zuletzt äußerten sich Supermarktketten in der Stadt zu dieser Idee auf Anfrage unserer Zeitung ganz unterschiedlich. Während Penny dem Feierabendparken in Koblenz skeptisch gegenübersteht – unter anderem gibt es die Sorge vor Vermüllung –, zeigte sich etwa Edeka Kreuzberg in der Südlichen Vorstadt durchaus offen für das Konzept.

i Der Parkplatz neben der Aldi-Filiale in der Bahnhofstraße ist nicht sonderlich groß, aber liegt sehr zentrumsnah. Matthias Kolk

Einige Pilotprojekte in NRW﻿

Aldi-Süd wird in Krefeld, Köln und Bonn bald Pilotprojekte zum Feierabendparken starten. In Krefeld sollen auf einem Parkplatz laut einem Bericht der Westdeutschen Zeitung 50 Parkplätze gebührenpflichtig von 21 bis 7 Uhr zur Verfügung stehen. In Köln sind sie an zwei Filialen ab dem 18. August zwischen 19 und 8 Uhr nutzbar.

In Bezug auf die Aldi-Filiale in der Koblenzer Bahnhofstraße nimmt der Konzern selbst bereits das Wort „Feierabendparken“ in den Mund. Grundsätzlich meint der Discounter: Man wolle durch seine Standorte einen Mehrwert für lokale Infrastrukturen schaffen. „Gemeinsam mit Städten und Kommunen entwickelt das Unternehmen daher gerne Konzepte, die eine Nutzung der Aldi-Süd-Parkflächen zu Randzeiten ermöglichen, wo es die lokalen Rahmenbedingungen zulassen“, so eine Sprecherin des Unternehmens.

Das Konzept, das Aldi in der Bahnhofstraße fährt, klingt interessant, aber ist es für Anwohner, die in Gebieten mit hohem Parkdruck ohnehin einen kostenpflichtigen Parkausweis brauchen, auch eine ernsthafte Option? Ab sieben Stunden Parkzeit zahlt man außerhalb der Öffnungszeiten bei Aldi 4,50 Euro. Um 7 Uhr morgens öffnet der Supermarkt, bis dahin müssen Autos schon wieder weg sein. Hätte man im Juli den Tarif jede Nacht genutzt, käme man auf Gebühren in Höhe von 139,50 Euro.

Es gibt aber auch einen Monatstarif, der kostet 40 Euro, erfährt unsere Zeitung auf Anfrage von der Nexobility GmbH. Sie hat das Parkplatzsystem „BetterPark“ entwickelt und ist ein Partner von Aldi-Süd. Ziel von „BetterPark“ ist es, ungenutzte Parkflächen zu nutzen, zum Beispiel durch Vermietung zu bestimmten Uhrzeiten – oder eben durch zusätzliche Parktarife außerhalb der Öffnungszeiten.

Der Nachttarif bei Aldi in der Bahnhofstraße wird laut „BetterPark“ im Schnitt 10- bis 20-mal pro Woche genutzt. „Für die nächtliche Nutzung stehen Anwohnern und anderen Nutzern [...] insgesamt 13 Parkplätze zur Verfügung“, heißt es. Der Monatstarif wird derzeit in der Bahnhofstraße nicht in Anspruch genommen, so „BetterPark“.

In Koblenz ist der Parkplatz bei Aldi in der Bahnhofstraße der einzige, den „BetterPark“ betreibt. Ob Aldi-Süd plant, auch Parkplätze an anderen Standorten in der Stadt außerhalb der Öffnungszeiten zu öffnen, dazu hält sich der Discounter auf Anfrage bedeckt. Zentrumsnah und in dicht besiedeltem Gebiet gibt es etwa noch die Aldi-Filiale in der Moselweißer Straße im Rauental.

Stadt erachtet Konzept für nicht notwendig, aber bürgerfreundlich

Die Stadt Koblenz stuft das Feierabendparken für Koblenz derweil als nicht notwendigen, aber für bestimmte Teilräume bürgerfreundlichen Ansatz ein. Anfang 2025 hat das Amt für Stadtentwicklung eine Potenzialermittlung durchgeführt. Dabei seien rund 25 Einzelhandelsparkplätze bestimmt worden, die für das Feierabendparken infrage kommen könnten.