DHL-Automat in Koblenz
Fehlende Post: Ist eine Lösung für Rübenach in Sicht?
Solch eine Poststation möchte die DHL Group mit der Stadt Koblenz/Wirtschaftsförderung im Koblenzer Stadtteil Rübenach aufstelle
Solch eine Poststation möchte die DHL Group mit der Stadt Koblenz/Wirtschaftsförderung im Koblenzer Stadtteil Rübenach aufstellen.
DHL Group/Bernd Georg

Nachdem im Koblenzer Stadtteil Rübenach die Post vor zweieinhalb Jahren geschlossen hat, ist nun auch im Nachbarort Metternich die Post (wieder) zu. Für Rübenach gibt es nun aber einen Alternativplan, hat unsere Redaktion auf Nachfrage erfahren. 

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Die Poststelle im Koblenzer Stadtteil Rübenach ist seit zweieinhalb Jahren zu. Genauso lange sucht die DHL Group einen Nachfolger für eine neue Poststelle. Nun erklärt Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek auf Anfrage unserer Redaktion: „In Rübenach wird die Aufstellung einer Poststation in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung/Wirtschaftsförderung angestrebt.

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