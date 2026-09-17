Neubau Pfaffendorfer Brücke Fehlende Brückenteile: So könnten sie schneller kommen Doris Schneider 17.09.2026, 10:00 Uhr

i Da fehlt noch was: Die beiden mittleren Teile der neuen Pfaffendorfer Brücke können derzeit nicht geliefert werden, weil der Rhein zu wenig Wasser hat. Alexej Zepik

Der Rhein ist zu niedrig, die noch fehlenden beiden mittleren Teile der Pfaffendorfer Brücke können nicht – wie gehofft – Ende September gebracht werden. Was das für die Riesenbaustelle in Koblenz bedeutet.

Daumen zu drücken, hat nichts geholfen: Der Wasserstand des Rheins ist zu niedrig, die beiden noch fehlenden mittleren Teile der neuen Pfaffendorfer Brücke können nicht Ende September angeliefert werden, wie die Verantwortlichen gehofft hatten. Schon mehrfach hat es Verzögerungen aufgrund des Niedrigwassers an der Mammutbaustelle in Koblenz gegeben, nun erneut.







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