Sie sind jung und haben für die FDP bei der Bundestags- und der Landtagswahl kandidiert. Was denken diese Aktiven aus Koblenz und Region vor der Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden zur Zukunft ihrer Partei? Wie können liberale Ideen wieder punkten?
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Die freien Demokraten wählen am bevorstehenden Wochenende einen neuen FDP-Bundesvorsitzenden. Was denken junge, aktive Mitglieder der liberalen Basis über die Zukunft ihrer Partei? Wie können freiheitlich-demokratische Inhalte wieder punkten?Das haben wir die drei FDP-Kandidaten der vergangenen Bundestags- und Landtagswahlen aus Koblenz und Region – Jonathan Voss (24), Florian Pernak (23) und Hubertus Hacke-Dietze (32) – gefragt.