Koblenzer zur Partei-Zukunft „FDP muss auf das Lebensgefühl junger Menschen setzen!“ Katrin Steinert 29.05.2026, 07:00 Uhr

i Die FDP ist bei den vergangenen Bundestags- und rheinland-pfälzischen Landtagswahlen (2025 und 2026) aus den Parlamenten geflogen. Am Wochenende wird ein neuer Bundesvorsitzender gewählt. Was denken junge Aktive über die Zukunft ihrer Partei? Daniel Karmann. picture alliance/dpa

Sie sind jung und haben für die FDP bei der Bundestags- und der Landtagswahl kandidiert. Was denken diese Aktiven aus Koblenz und Region vor der Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden zur Zukunft ihrer Partei? Wie können liberale Ideen wieder punkten?

Die freien Demokraten wählen am bevorstehenden Wochenende einen neuen FDP-Bundesvorsitzenden. Was denken junge, aktive Mitglieder der liberalen Basis über die Zukunft ihrer Partei? Wie können freiheitlich-demokratische Inhalte wieder punkten?Das haben wir die drei FDP-Kandidaten der vergangenen Bundestags- und Landtagswahlen aus Koblenz und Region – Jonathan Voss (24), Florian Pernak (23) und Hubertus Hacke-Dietze (32) – gefragt.







Artikel teilen

Artikel teilen