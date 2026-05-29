Koblenzer zur Partei-Zukunft
„FDP muss auf das Lebensgefühl junger Menschen setzen!“
Die FDP ist bei den vergangenen Bundestags- und rheinland-pfälzischen Landtagswahlen (2025 und 2026) aus den Parlamenten gefloge
Die FDP ist bei den vergangenen Bundestags- und rheinland-pfälzischen Landtagswahlen (2025 und 2026) aus den Parlamenten geflogen. Am Wochenende wird ein neuer Bundesvorsitzender gewählt. Was denken junge Aktive über die Zukunft ihrer Partei?
Daniel Karmann. picture alliance/dpa

Sie sind jung und haben für die FDP bei der Bundestags- und der Landtagswahl kandidiert. Was denken diese Aktiven aus Koblenz und Region vor der Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden zur Zukunft ihrer Partei? Wie können liberale Ideen wieder punkten? 

Lesezeit 5 Minuten
Die freien Demokraten wählen am bevorstehenden Wochenende einen neuen FDP-Bundesvorsitzenden. Was denken junge, aktive Mitglieder der liberalen Basis über die Zukunft ihrer Partei? Wie können freiheitlich-demokratische Inhalte wieder punkten?Das haben wir die drei FDP-Kandidaten der vergangenen Bundestags- und Landtagswahlen aus Koblenz und Region – Jonathan Voss (24), Florian Pernak (23) und Hubertus Hacke-Dietze (32) – gefragt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren