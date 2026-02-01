Liberale im Wahlkampf FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner besucht Bendorf Winfried Scholz 01.02.2026, 18:00 Uhr

i FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner (rechts) sprach bei einem Wahlkampftermin in Bendorf bei der Firma Baldus Medizintechnik Winfried Scholz

Die FDP kämpft darum, im rheinland-pfälzischen Landtag zu bleiben. Nicole Büttner, Generalsekretärin der Bundespartei, war jetzt in Bendorf und erklärte, wozu es ihre Partei noch braucht.

Aus dem Bundestag wurde die FDP rausgewählt, den momentanen Umfragen nach wird sie auch nicht wieder in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen. Noch ist sie in Mainz allerdings Partner einer Ampelkoalition. Die Liberalen sind fest überzeugt, dass sie im politischen Spektrum weiter eine Rolle spielen müssen.







