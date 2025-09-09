Guter Wein, tolle Stimmung und viele Besucher: Laut dem Vorsitzenden des Vereins Moselfest Winningen war das Fest in diesem Jahr ein voller Erfolg. Auch eine leichte Umsatzsteigerung habe man verzeichnet.

Zahlreiche Besucher, begeisterte Weinfreunde und tolle Stimmung: Das diesjährige Winninger Moselfest ist für Andreas Lang, Vorsitzender des Vereins Moselfest Winningen, ein voller Erfolg. Überall herrschte gesellige Feierlaune, der Wein mundete, das Musikprogramm unterhielt, das Festspiel faszinierte, das Feuerwerk verzauberte und der Himmel bescherte, mit wenigen Ausnahmen, Traumwetter, resümierte Lang.

i Sehr zufrieden ist der Vorsitzende des Vereins Moselfest, Andreas Lang, mit dem diesjährigen Festverlauf. Er dankt vor allem den vielen ehrenamtlichen Helfern. Erwin Siebenborn

Genaue Zahlen kann der Vorsitzende noch nicht nennen. Aber Tausende von Besuchern sprechen für ihn eine deutliche Sprache. Auch auffallend viele junge Leute fanden den Weg nach Winningen, so Lang. Erfreulich sei außerdem eine leichte Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr. „Allerdings mussten wir erhebliche Kosten für ein neues Sicherheitskonzept schultern“, betont Lang. „Ein großes Dankeschön gebührt vor allem unseren vielen ehrenamtlichen Helfern“, lobt der Vorsitzende die intakte Dorfgemeinschaft. In Winningen freut man schon jetzt auf das Moselfest 2026.