Fast eine ganze Woche mussten Menschen in Lützel auf Gas verzichten, Wasser für alles Mögliche auf dem Elektroherd kochen und auf gefühlte Selbstverständlichkeiten verzichten. Nun strömt das Gas wieder. Doch es stehen noch Restarbeiten an.

Die Störung ist behoben: Die Gasversorgung im Koblenzer Stadtteil Lützel ist nahezu vollständig wieder hergestellt, teilte die EVM, zu der die zuständige Netzgesellschaft ENM gehört, am Freitagvormittag mit. „Bis auf wenige Ausnahmen sind alle der rund 500 betroffenen Haushalte in der Karl-Russell-Straße und der Mayener Straße wieder mit Gas versorgt.“

Die betroffenen Haushalte waren seit dem letzten Augustwochenende ohne Gas. „Die Karl-Russel-Straße ist seit gestern Abend wieder vollständig versorgt. In der Mayener Straße sind in Fahrtrichtung Metternich alle bis auf ein Gebäude wieder am Netz.“

Wenige Häuser noch ohne Gas

In der Gegenrichtung nach Koblenz gestalte sich die Lage dagegen noch etwas schwieriger. Hier fehlten am Freitagvormittag noch acht Netzanschlüsse. „Wir sind aber optimistisch, dass wir auch diese im Laufe des Tages wieder ans Netz bekommen“, sagt Eva Hoffend, Pressesprecherin der EVM-Gruppe.

Die Störung, die im Übrigen dadurch zustande kam, dass Wasser ins Gasnetz eingedrungen war, hatte für die Menschen in Lützel große Auswirkungen. Ein Anwohner in der Karl-Russell-Straße berichtete unserer Zeitung, sein Alltagsleben sei völlig auf den Kopf gestellt worden. Putzen, Spülen, Duschen: Für alles habe man Wasser auf dem Elektroherd kochen müssen, was sehr zeitaufwendig war. Die Option, kostenlos im Moselbad zu duschen, sei für ihn keine wirkliche gewesen, da das Bad nur dienstags und donnerstags frühmorgens ab 7 Uhr geöffnet hat.

Heizungen werden überprüft

Anwohner müssen sich, nachdem die Netzanschlüsse wieder in Betrieb gegangen sind, aber noch etwas gedulden, bis alles wieder einwandfrei läuft. So bedürfen die Heizungen einer Überprüfung, erklärt Eva Hoffend. „Darum kümmert sich in der Karl-Russel-Straße die Koblenzer Wohnbau, die hier für die Gebäude zuständig ist, zusammen mit einem Installationsbetrieb.“ In der Mayener Straße schickt die EVM-Gruppe eigene Installateure durch die Häuser. „Natürlich können Hausbesitzer auch den Installateur ihres Vertrauens beauftragen und uns in Rechnung stellen“, ergänzt Hoffend.

Dass die Störung am Ende schneller behoben werden konnte, liegt vor allem daran, dass auf das sogenannte und aufwendige Molch-Verfahren verzichtet werden konnte. Bei dem Verfahren, das die ENM schon im Rahmen der Flutkatastrophe im Ahrtal eingesetzt hatte, wird ein Molch durch das Leitungsnetz gedrückt, der Wasser aufnimmt und die Leitungen von innen reinigt.

In den kommenden Tagen sollen die geöffneten Kopflöcher geschlossen und die Straßen- sowie Gehwegdecken wiederhergestellt werden.