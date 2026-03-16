Zwar ist die närrische Jahreszeit vor gut einem Montag erst zu Ende gegangen. In Kobern-Gondorf gab es aber jüngst die Gelegenheit die dafür einstudierten Tänze noch einmal auf die Bühne zu bringen: das traditionelle Tanzfest.
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Der Tanz-Verein Mosella rief und viele kamen. Das traditionelle Tanzfest in Kobern-Gondorf wurde seinem Anspruch als Stelldichein für hochkarätige Ensembles im Show- und Gardetanz gerecht. Fast 900 Aktive begeisterten in der voll besetzten Schlossberghalle das Publikum mit erstklassigen Darbietungen.