Zwischen Garde- und Showtanz
Fast 900 Aktive beim Tanzfest in Kobern-Gondorf dabei
Gardegruppen zeigten nochmals ihre für die närrische Jahreszeit einstudierten Tänze.
Gardegruppen zeigten nochmals ihre für die närrische Jahreszeit einstudierten Tänze.
Erwin Siebenborn

Zwar ist die närrische Jahreszeit vor gut einem Montag erst zu Ende gegangen. In Kobern-Gondorf gab es aber jüngst die Gelegenheit die dafür einstudierten Tänze noch einmal auf die Bühne zu bringen: das traditionelle Tanzfest. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Tanz-Verein Mosella rief und viele kamen. Das traditionelle Tanzfest in Kobern-Gondorf wurde seinem Anspruch als Stelldichein für hochkarätige Ensembles im Show- und Gardetanz gerecht. Fast 900 Aktive begeisterten in der voll besetzten Schlossberghalle das Publikum mit erstklassigen Darbietungen.

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