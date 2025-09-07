Mit Hits wie „Die da“ oder „Zusammen“ heizten die Fantastischen Vier den Fans beim Kaiserfestival ordentlich ein. Aber auch andere Stars liefern am Deutschen Eck abwechslungsreiche Shows ab.

Zehn Jahre Kaiserfestival am Deutschen Eck, da fügten die Macher dem runden Geburtstag gleich noch einen zusätzlichen Veranstaltungstag hinzu. Nach den Auftritten von Álvaro Soler und Leony am Mittwoch (rund 3000 Besucher) sowie der DJs Alle Farben (bürgerlich Frans Zimmer) und David Puentez am Donnerstag mit rund 2500 Besuchern, lockten am Freitagabend die Fantastischen Vier, Deutschlands wohl legendärste Hip-Hop-Band, anlässlich ihrer 36-Jahre-Tournee 7000 Musikfans an.

i Tausende Fans jubeln den Fantastischen Vier zu. Jörg Niebergall

Die großen Hits wie „Die da“ oder „Zusammen“ durften da ebenso wenig fehlen, wie Kurzgeschichten von Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon. Zwei Stunden lang zogen die Fanta4 eine perfekte Show ab, das Publikum war begeistert.

i Blümchen schmettert ihren Hit "Boomerang". Jörg Niebergall

Zurück in die 1990er-Jahre ging es am Samstag mit 90er Live – das ist beim VR-Kaiserfestival stets ein buntes Potpourri von Stars wie Snap, Culture Beat, Masterboy, Haddaway oder Jasmin Wagner alias Blümchen, die sich gerade auf Abschiedstournee befindet. Über 5000 Besucher feierten friedlich bis in den späten Abend hinein. Am Sonntag beschließt Singer-Songwriterin LEA mit ihrer gefühlvoll zerbrechlichen Stimme die diesjährige Auflage des Kaiserfestivals.