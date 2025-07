Mit einem Tag „on top” feiert das bislang auf vier Tage begrenzte VR-Kaiserfestival Anfang September am Deutschen Eck seine zehnjährige Erfolgsgeschichte: Ganze fünf Tage lang werden sich Stars in diesem Jahr quasi das Mikrofon in die Hand geben und für viel Musik, Spaß und Emotionen sorgen. Bei einer Pressekonferenz in der VR Bank RheinAhrEifel wurden die Programmschwerpunkte der einzelnen Veranstaltungstage vorgestellt.

Als einer der Hauptacts zählt der jetzt schon fast ausverkaufte Auftritt der legendären Hip-Hopper Fantastischen Vier. Aber auch Namen wie Álvaro Soler, David Puentez, Blümchen, Haddaway werden für richtig Alarm sorgen.

Eine einmalige Kulisse – auch für Stars

Vom 3. bis 7. September verwandelt sich das Deutsche Eck in eine imposante Bühne vor historischer Kulisse, ein Fakt, der die „Fanta Vier“ ziemlich spontan zur Zusage gebracht hat, wie Veranstalter Jens Becker bei der Pressekonferenz berichtete: „Eine Location in dieser Form gibt es in ganz Deutschland nicht noch einmal.”

Die Bühne wird anders als im vergangenen Jahr wieder auf den Denkmalstufen ihren Platz finden. Man verliere dabei zwar Zuschauerplätze, gehe aber damit auf die Hinweise einiger Altstadtbürger ein. „Wir sitzen alle in einem Boot”, so Becker, gutes Miteinander habe Priorität.

i Sie freuen sich auf das Kaiserfestival: Mareike Mayer, Geschäftsführerin Neuwied-Musik, Ulrike Mohrs, Bürgermeisterin Stadt Koblenz, Jens Becker, Geschäftsführer Neuwied-Musik, Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR Bank RheinAhrEifel und David Langner, Oberbürgermeister Stadt Koblenz. Wolfgang Lucke

„Wir wollen Event-Stadt sein, unsere Stadt ist vom Tourismus geprägt”, erklärte Oberbürgermeister David Langner diese immer wieder notwendigen Abwägungsprozesse – um dann augenzwinkernd hinzuzufügen, dass er allerdings als Oberbürgermeister lediglich fürs Wetter zuständig sei, um den Rest kümmere sich Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Diese nahm diesen Ball lächelnd auf und lobt die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten: „Wir sprechen immer mit offenem Visier und in dem pragmatischen Sinne, was geht und was nicht geht.” Letztendlich müsse eine so dimensionierte Veranstaltung sozialverträglich ablaufen.

So sieht das Programm aus

Am Eröffnungstag, Mittwoch, 3. September, wird die Bühne generationenübergreifend genutzt. Superstar Álvaro Soler und Popsängerin Leony werden zum Auftakt für sommerliche Partystimmung sorgen.

Am Donnerstag, 4. September, wird mit viel DJ-Power die eigentliche Geburtstagsparty gefeiert. Alle Farben und David Puentez gehen hier an die Turntabels.

Der Freitag gehört den Fantastischen Vier. Unter diesem Namen traten die vier Stuttgarter vor fast genau 36 Jahren erstmals auf einer übrigens selbst zusammengebauten Bühne auf.

Als Erfolgs-Dauerbrenner wohl in alle Ewigkeit hinein startet am Samstag, 6. September, die 90er-Jahre-Party mit Blümchen, Masterboy, Haddaway, Culture Beat, Snap und vielen weiteren Stars. Der Auftritt am Eck wird für Blümchen-Fans zu den letzten Möglichkeiten gehören, sie live zu erleben, denn sie möchte ihre Karriere beenden.

Der Sonntag wird Programm für die ganze Familie bieten und in etwas ruhigerem Fahrwasser einen würdigen Abschluss erleben. Die Sängerin und Songschreiberin Lea will mit ihrer melancholischen Stimme und emotionalen Texten das Publikum begeistern.

i Jens Becker, GF Neuwied-Musik, hat anfangs gar nicht mit einem so großen Erfolg des Kaiserfestivals gerechnet. Wolfgang Lucke

Dass das Kaiserfestival einen solchen Erfolg erleben könnte, habe er anfangs nicht erwartet. „Wir starteten im Jahre 2014 mit einem einzigen Konzert von Max Raabe”, erinnerte sich Jens Becker. „Wir haben uns dann wirklich hochgearbeitet bis zu den fünf Tagen in diesem Jahr.” Fürs nächste Jahr werde man aber wieder auf die viertägige Variante zurückgehen.

Das Konzept bleibe bei dem überwiegend deutschsprachigen Stilmix. „Wir versuchen, für möglichst viele verschiedene Zielgruppen das Optimale anzubieten“, sagt Becker, ganz im Sinne des Hauptsponsors, der seine Unterstützung auch eher in der Breite sieht.

„Wir versuchen, für möglichst viele verschiedene Zielgruppen das Optimale anzubieten.“

Jens Becker, Geschäftsführer Neuwied-Musik

Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR Bank RheinAhrEifel, erinnerte an den unglaublichen Kraftakt, den ein solches Event erfordere: „Es sieht hinterher alles sehr gut aus, aber bis alles steht, ist es mit einem immensen Arbeitsaufwand verbunden.” Auch das finanzielle Risiko sei nicht zu unterschätzen. Er sehe aber bei dem Veranstalter ein untrügliches Gespür für die verschiedenen Zielgruppen.