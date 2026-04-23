Nach Riesenerfolg in Koblenz
Familienkonzert mit „Die Maus“-Moderatorin Jana Forkel
Wie schon beim Kinderkonzert im vergangenen Jahr (Foto) setzt das Konzertorchester Koblenz beim Familienkonzert im September in
Wie schon beim Kinderkonzert im vergangenen Jahr (Foto) setzt das Konzertorchester Koblenz beim Familienkonzert im September in Neuwied auf die Mitwirkung der Moderatorin Jana Forkel, bekannt als Moderatorin der „Sendung mit der Maus“.
Rainer Claaßen

Nach dem fulminanten Erfolg, den das Konzertorchester Koblenz mit seinem Frühjahrskonzert landete, sind die nächsten beiden großen Konzerte schon fast ausverkauft. Aber auch ein Familienkonzert mit „Die Maus“-Moderatorin Jana Forkel wird vorbereitet.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Nach dem großen Erfolg, den das Konzertorchester Koblenz jetzt in der Rhein-Mosel-Halle feiern konnte, haben die Musikerinnen und Musiker schon wieder ihre Proben aufgenommen. Schließlich will man bis zum Zusatzkonzert „Zauber der Zeit“ am Samstag, 9.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren