Nach dem fulminanten Erfolg, den das Konzertorchester Koblenz mit seinem Frühjahrskonzert landete, sind die nächsten beiden großen Konzerte schon fast ausverkauft. Aber auch ein Familienkonzert mit „Die Maus“-Moderatorin Jana Forkel wird vorbereitet.
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Nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Nach dem großen Erfolg, den das Konzertorchester Koblenz jetzt in der Rhein-Mosel-Halle feiern konnte, haben die Musikerinnen und Musiker schon wieder ihre Proben aufgenommen. Schließlich will man bis zum Zusatzkonzert „Zauber der Zeit“ am Samstag, 9.