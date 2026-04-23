Nach Riesenerfolg in Koblenz Familienkonzert mit „Die Maus“-Moderatorin Jana Forkel Markus Müller 23.04.2026, 15:00 Uhr

i Wie schon beim Kinderkonzert im vergangenen Jahr (Foto) setzt das Konzertorchester Koblenz beim Familienkonzert im September in Neuwied auf die Mitwirkung der Moderatorin Jana Forkel, bekannt als Moderatorin der „Sendung mit der Maus“. Rainer Claaßen

Nach dem fulminanten Erfolg, den das Konzertorchester Koblenz mit seinem Frühjahrskonzert landete, sind die nächsten beiden großen Konzerte schon fast ausverkauft. Aber auch ein Familienkonzert mit „Die Maus“-Moderatorin Jana Forkel wird vorbereitet.

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Nach dem großen Erfolg, den das Konzertorchester Koblenz jetzt in der Rhein-Mosel-Halle feiern konnte, haben die Musikerinnen und Musiker schon wieder ihre Proben aufgenommen. Schließlich will man bis zum Zusatzkonzert „Zauber der Zeit“ am Samstag, 9.







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