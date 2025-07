Die unendliche Geschichte gibt es nicht nur im Märchen, auch FamilieW. (voller Name ist der Redaktion bekannt) aus der Eifel hat eine solche Geschichte erlebt. Ein ganz glückliches Ende hat sie aus Sicht der Familie nicht. Aber von vorn: Am 6. November 2024 flatterteeine E-Mail ins Postfach: Radhersteller Canyon gab bekannt, dassdie Familie ihr im August 2023 übernommenes E-Bike Spectral:ON absofort nicht mehr nutzen dürfe. Grund sei ein Defekt am Akku. Durchfestgestellte Risse im Material sei Brand- oder Explosionsgefahr gegeben.

„Wirwaren wirklich geschockt”, sagt Herr W., „aber gingen davon aus, dassdie Sache schnell geregelt würde.” Denn in der Mail wurde das Versprechenabgegeben, innerhalb von vier Wochen das Problem anzugehen. Immerhin hatteder Kaufpreis des Rades rund 5000 Euro betragen. „Da erwartet manQualität und einen ordentlichen Kundenservice”, sagt W.

Das Rad wurde überdie Firma „JobRad“ geleast und auch als solches genutzt.Am 11. Dezember 2024 schließlich erreichte die Familie eine weitere E-Mail vonCanyon, dass bis Februar 2025 mit demAustauschakku zu rechnen sei. Alternativlösungen wurden von Canyonnicht angeboten, lediglich eine Entschädigung in Höhe von 260 Euro.Herr W.: „Das wäre vielleicht noch verkraftbar gewesen, denn im Winterwird das Rad nicht so intensiv genutzt wie im Sommer.”

Im Januar 2025 aber kam eine neue E-Mail von Canyon mit der Information, dassmit dem Austauschakku nicht vor März zu rechnen sei: „Es wird zwar ein wenig später als erhofft, aber wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass die Ersatzakkus ab März ausgeliefert werden. Wir sind uns bewusst, dass die Ausfallzeit ärgerlich und unangenehm war”, schrieb der Radhersteller. Doch Anfang April war noch immer nichts geschehen. Ein von der Familie beauftragter Anwalt forderte einen angemessenen Nutzungsausfall und einen konkreten Liefertermin für den Akku. Denn die Familie W. bezahlte Monat für Monat über eine Lohnabbuchung die Leihgebühr aus dem „JobRad“-Vertrag.Zeitgleich erhielt die Familie einen Hinweis von Canyon auf eine mögliche Entschädigung über eine eigens eingerichtete Website. Die monatliche Rate werde je nach Fahrradmodell und Kaufpreis gestaffelt und liege zwischen 104 und 238 pro Monat. Das überlappte sich mit den anwaltlichen Aktivitäten und die Familie ging darauf nicht ein. „Wir wollten einfach nur ein funktionsfähiges Rad haben”, sagt W. Aber ein konkreter Liefertermin für den Akku wurde weiterhin nicht mitgeteilt.

Vertrag plötzlich gekündigt

Völlig unerwartet reagierte nun die Firma „JobRad“ und schickte Ende Aprileine Kündigung des Leasingvertrages. „Rückwirkend zum 31. Oktober 2024, dasmachte uns wirklich fassungslos”, so Herr W.. Da die Leasingrate direkt vom Bruttogehalt abgebucht worden war, muss eine Rückerstattung über den Arbeitgeber erfolgen. Das dauert seine Zeit. Herr W.: „Wir sind extremverärgert, vor allem über die unglaublich schlechte Serviceleistung und mangelhafte Kommunikation des Weltunternehmens Canyon.”

Canyon sagt zu dem Sachverhalt: „Wir haben im vergangenen November Kundinnen und Kunden über einen Sicherheitshinweis für den Akku des Spectral:ON CF/CFR und Torque:ON CF informiert. Der Grund dafür war, dass es in einzelnen Fällen zu Schäden am Batteriegehäuse kommen kann, wie Risse oder kleine Spalten. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in den Akku eindringt, was in sehr seltenen Fällen möglicherweise einen Kurzschluss auslöst, der die Schutzmechanismen im Akku umgehen kann. Wir können nicht ausschließen, dass der Akku in Brand gerät, was zu einer Gefährdung von Personen oder Sachschäden führen kann.”Seit März liefere Canyon die Ersatzakkus aus, worüber individuell informiert worden sei. Dieser Zeitraum habe sich aus den Produktionsbedingungen ergeben. „Die betroffenen Kundinnen und Kunden bekommen selbstverständlich für ihre Wartezeit eine Entschädigung, die sie über eine eigens eingerichtete Website beantragen können.” Zudem seien auch die Garantie- und Gewährleistungsrechte, wie sie zum Zeitpunkt der Nutzungsunterbrechung am 6. November galten, um den gesamten Zeitraum bis zum Erhalt des Ersatzakkus verlängert.

Auf den hat Herr W. übrigens nicht mehr gewartet. Er hat inzwischen sein Rad an Canyon zurückgegeben.