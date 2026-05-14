Neue Waggons an der Mosel Falschparker in der Bahn? Markierungen sind irreführend Annika Wilhelm 14.05.2026, 09:24 Uhr

i Falsch geparkt? Damit wurde jedenfalls ein Leser unserer Zeitung von einer Bahn-Mitarbeiterin konfrontiert. Die Zeichen auf dem Boden sind irreführend. Sven Gansemer

Ein Bahnreisender beschwert sich über eine kuriose Situation: Sein Fahrrad soll er falsch geparkt haben. Allerdings stand es im ausgezeichneten Bereich. Er fühlt sich in die Irre geführt. Wo liegt das Problem?

Ein Radfahrer steigt in Trier in die Bahn ein. Er schiebt sein Fahrrad durch den Waggon, bis er schließlich dort ankommt, wo er hinmöchte: das Mehrzweckabteil. Fahrräder, aber auch Kinderwagen oder sperriges Gepäck finden hier Platz. Wo genau der Stellplatz für sein Rad ist, ist schwer zu übersehen: Eine rechteckige Markierung auf dem Boden, darin das schwarze Symbol eines Fahrrads, weisen den Parkplatz aus.







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