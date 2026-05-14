Ein Bahnreisender beschwert sich über eine kuriose Situation: Sein Fahrrad soll er falsch geparkt haben. Allerdings stand es im ausgezeichneten Bereich. Er fühlt sich in die Irre geführt. Wo liegt das Problem?
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Ein Radfahrer steigt in Trier in die Bahn ein. Er schiebt sein Fahrrad durch den Waggon, bis er schließlich dort ankommt, wo er hinmöchte: das Mehrzweckabteil. Fahrräder, aber auch Kinderwagen oder sperriges Gepäck finden hier Platz. Wo genau der Stellplatz für sein Rad ist, ist schwer zu übersehen: Eine rechteckige Markierung auf dem Boden, darin das schwarze Symbol eines Fahrrads, weisen den Parkplatz aus.