Betrugsfall in Koblenz
Falschen Polizisten mehrere Tausend Euro ausgehändigt
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise.
Erneut schlagen Betrüger in Koblenz mit einer bekannten Masche zu: Falsche Polizisten haben ein Opfer im Rauental am Mittwoch um mehrere Tausend Euro gebracht. Die Kripo bittet Zeugen um Hinweise

Zu einem Betrugsfall, bei dem das Opfer um mehrere Tausend Euro gebracht worden ist, ist es am Mittwoch zwischen 13.30 und 14.30 Uhr in der Straße „Rauentalshöhe“ gekommen, teilt die Polizei mit. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und brachten das Opfer dazu, das Geld in gutem Glauben auszuhändigen.

