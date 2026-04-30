Vorfall in Koblenz
Falsche Waffe im Bus: Das sagt die Polizei
Am Koblenzer Busbahnhof ist der Mann mit dem verdächtigen Koffer in einen Linienbus gestiegen. In der Simmerner Straße hat die P
Am Koblenzer Busbahnhof ist der Mann mit dem verdächtigen Koffer in einen Linienbus gestiegen. In der Simmerner Straße hat die Polizei den Bus dann angehalten.
Doris Schneider

Am Samstagabend hat ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass er einen Mann mit einem Koffer am Koblenzer Busbahnhof gesehen hat – der Koffer sehe aus wie ein Waffenkoffer, so der Zeuge. Die Polizei kontrollierte den Mann – das ist über ihn bekannt.

Lesezeit 1 Minute
Nachdem ein Zeuge am Samstag gegen 18 Uhr der Polizei einen auffälligen Mann mit Koffer am Busbahnhof gemeldet hatte, wurde der Bus angehalten, in den der Mann eingestiegen war – mit dem Ergebnis, dass sich keine echte Waffe in dem Koffer befand, wohl aber laut Polizei eine täuschend echte Airsoft-Waffe.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren