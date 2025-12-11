Verkehrsführung in Koblenz Falsche Schilder auf Kurt-Schumacher-Brücke ersetzt Alexander Thieme-Garmann 11.12.2025, 17:15 Uhr

i Seit Donnerstag weisen neue Schilder auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz auf die "neuen" Verkehrsbeziehungen hin. Alexander Thieme-Garmann

Nachdem anderthalb Jahre lang Schilder auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz hingen, die nicht mehr aktuell waren – es gibt mittlerweile einen Kreisel –, sind nun die neuen und richtigen angebracht worden. Was dahinter steckt.

Seit Donnerstag weisen nun korrekte Schilder auf der Kurt-Schumacher-Brücke auf die neuen Verkehrsbeziehungen hin, die gelten, seitdem der Kreisverkehr vor anderthalb Jahren eröffnet wurde, um das Verwaltungszentrum besser anzubinden. Für den Austausch von zwei großformatigen Verkehrstafeln auf der Brücke und einer weiteren auf der Winninger Straße – auf Höhe der Universität – war es notwendig, die Spuren zu sperren, die unter den ...







