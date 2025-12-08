Halbseitige Sperrung kommt Falsche Schilder auf Brücke in Koblenz werden getauscht Doris Schneider 08.12.2025, 08:00 Uhr

i Die veralteten Schilder zeigen nicht alle Möglichkeiten an, die man durch den Bau des ovalförmigen Kreisels in Koblenz hat. Jetzt werden sie erneuert. Doris Schneider

Seit gut eineinhalb Jahren gibt es den Kreisel an der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz - und damit einhergehend eine bessere Anbindung des Verwaltungszentrums. Lediglich einige Schilder hinkten sozusagen nach. Das wird nun geändert.

Neue Schilder werden auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz angebracht, und dazu muss die Brücke teilweise gesperrt werden. Denn die großformatigen Verkehrstafeln Richtung Cochem oder Innenstadt, die über den Fahrbahnen hängen, sind an Schilderbrücken befestigt.







Artikel teilen

Artikel teilen