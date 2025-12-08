Falsche Schilder auf Brücke in Koblenz werden getauscht

Seit gut eineinhalb Jahren gibt es den Kreisel an der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz - und damit einhergehend eine bessere Anbindung des Verwaltungszentrums. Lediglich einige Schilder hinkten sozusagen nach. Das wird nun geändert.
Lesezeit 1 Minute
Neue Schilder werden auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz angebracht, und dazu muss die Brücke teilweise gesperrt werden. Denn die großformatigen Verkehrstafeln Richtung Cochem oder Innenstadt, die über den Fahrbahnen hängen, sind an Schilderbrücken befestigt.