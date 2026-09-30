Feuerwehr rückt aus
Fahrzeug brennt auf der A61 nahe Dieblich
Die Feuerwehr musste zu einem Fahrzeugbrand ausrücken.
Die Feuerwehr musste zu einem Fahrzeugbrand ausrücken.
Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand alarmiert. Das Fahrzeug stand auf der A61 in Flammen. Was war da los?

Lesezeit 1 Minute
Auf der A61 hat am Dienstagabend ein Fahrzeug gebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Winningen und Kobern-Gondorf wurden um 19.39 Uhr alarmiert – vor Ort bestätigte sich, dass ein Pkw in Vollbrand stand. Das Fahrzeug stand etwa 100 Meter hinter der Serways Raststätte Mosel West in Fahrtrichtung Ludwigshafen, wie Michael Gohmann, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt.
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