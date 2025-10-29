Koblenzer war nur beim Sport Fahrrad war fest angeschlossen – und doch ist es weg 29.10.2025, 13:00 Uhr

i Das Fahrrad hat Alexander Lipinski selbst einmal bei einem Ausflug fotografiert. Jetzt wurde es gestohlen. Brandneu ist es nicht mehr, aber auch noch nicht alt. Alexander Lipinski

Statistisch gesehen wird in Koblenz an jedem zweiten Tag ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Alexander Lipinski ist einer derer, die betroffen sind. Besonders ärgerlich: Normalerweise fährt er mit einem alten Rad in die Stadt.

Es ist kurz vor 19 Uhr an einem Montag Mitte Oktober. Der Koblenzer Alexander Lipinski will zum Sport in der Innenstadt. Sein altes Fahrrad, mit dem er normalerweise fährt, ist kaputt – also nimmt er das Mountainbike, mit dem er sonst sportlich im Wald unterwegs ist.







