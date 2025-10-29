Statistisch gesehen wird in Koblenz an jedem zweiten Tag ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Alexander Lipinski ist einer derer, die betroffen sind. Besonders ärgerlich: Normalerweise fährt er mit einem alten Rad in die Stadt.
Lesezeit 1 Minute
Es ist kurz vor 19 Uhr an einem Montag Mitte Oktober. Der Koblenzer Alexander Lipinski will zum Sport in der Innenstadt. Sein altes Fahrrad, mit dem er normalerweise fährt, ist kaputt – also nimmt er das Mountainbike, mit dem er sonst sportlich im Wald unterwegs ist.