Mehrere Diebstähle in Koblenz Fahrrad bei Altstadtfest gestohlen: kein Einzelfall Doris Schneider 09.07.2026, 11:39 Uhr

i Dieses Fahrrad ist beim Koblenzer Altstadtfest am Wochenende auf dem Platz am Schängelbrunnen gestohlen worden. Es ist nicht das einzige. Rhein-Zeitung

Sogar mit einem Finderlohn wendet sich ein Koblenzer an die Öffentlichkeit und sucht sein Rad, das ihm beim Altstadtfest am vergangenen Wochenende gestohlen wurde. Und dies war kein Einzelfall.

Am Schängelbrunnen hatte ein Koblenzer am Freitagabend sein leuchtend orangefarbenes E-Bike abgestellt – ein paar Stunden später war es weg, obwohl es vermeintlich sicher mit zwei festen Schlössern an einem Ständer angebracht war. Kein Einzelfall, wie eine Nachfrage bei der Polizei zeigt:Im Zeitraum von Freitag, 3.







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