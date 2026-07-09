Sogar mit einem Finderlohn wendet sich ein Koblenzer an die Öffentlichkeit und sucht sein Rad, das ihm beim Altstadtfest am vergangenen Wochenende gestohlen wurde. Und dies war kein Einzelfall.
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Am Schängelbrunnen hatte ein Koblenzer am Freitagabend sein leuchtend orangefarbenes E-Bike abgestellt – ein paar Stunden später war es weg, obwohl es vermeintlich sicher mit zwei festen Schlössern an einem Ständer angebracht war. Kein Einzelfall, wie eine Nachfrage bei der Polizei zeigt:Im Zeitraum von Freitag, 3.