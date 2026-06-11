Hauptbahnhof Koblenz Fahrgastzentrum renoviert: KI berät in 22 Sprachen Peter Karges 11.06.2026, 10:32 Uhr

i 22 Sprachen "spricht" der KI-Live-Übersetzer im neu renovierten Fahrgastzentrum. Peter Karges

Bis zu 600 Besucher wollen sich pro Woche im Fahrgastzentrum im Hauptbahnhof Koblenz über Fahrpläne und -preise informieren. Dieses ist nun nach der Renovierung wieder eröffnet worden. Auskünfte können Reisende dort nun in 22 Sprachen erhalten.

Wie finde ich die richtige Verbindung? Und welches ist der günstigste Fahrpreis? Im Tarifdschungel des Nah- und Fernverkehrs ist die Antwort auf solche Fragen nicht immer leicht. Viele Zug- und Busreisende wenden sich deshalb auch im Internetzeitalter weiterhin gern an den Fahrkartenschalter alter Prägung.







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