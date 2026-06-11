Hauptbahnhof Koblenz
Fahrgastzentrum renoviert: KI berät in 22 Sprachen
22 Sprachen "spricht" der KI-Live-Übersetzer im neu renovierten Fahrgastzentrum.
22 Sprachen "spricht" der KI-Live-Übersetzer im neu renovierten Fahrgastzentrum.
Peter Karges

Bis zu 600 Besucher wollen sich pro Woche im Fahrgastzentrum im Hauptbahnhof Koblenz über Fahrpläne und -preise informieren. Dieses ist nun nach der Renovierung wieder eröffnet worden. Auskünfte können Reisende dort nun in 22 Sprachen erhalten. 

Lesezeit 2 Minuten
Wie finde ich die richtige Verbindung? Und welches ist der günstigste Fahrpreis? Im Tarifdschungel des Nah- und Fernverkehrs ist die Antwort auf solche Fragen nicht immer leicht. Viele Zug- und Busreisende wenden sich deshalb auch im Internetzeitalter weiterhin gern an den Fahrkartenschalter alter Prägung.

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