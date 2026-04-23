Neue Anlaufstelle bis Ende Mai
Fahrgastzentrum im Koblenzer Bahnhof wird renoviert
Einmal um die Ecke vom eigentlichen Fahrgastzentrum gibt es nun übergangsweise Infos und Tickets. Bis Ende Mai sollen die Arbeit
Einmal um die Ecke vom eigentlichen Fahrgastzentrum gibt es nun übergangsweise Infos und Tickets. Bis Ende Mai sollen die Arbeiten andauern.
Doris Schneider

Außen ist der Koblenzer Hauptbahnhof eingerüstet, weil das Dach saniert wird. Und auch innen laufen Bauarbeiten: Das Fahrgastzentrum wird renoviert. Wo nun die Tickets zu kaufen, die Infos zu bekommen sind.

Lesezeit 1 Minute
Das Fahrgastzentrum im Koblenzer Hauptbahnhof wird renoviert: Seit dem 23. April bis Ende Mai wird in den Räumen gearbeitet. „Das breite Serviceangebot von Transdev Vertrieb wird in dieser Zeit im benachbarten Ladenlokal direkt neben dem Fahrgastzentrum angeboten“, heißt es in einer Pressemitteilung von Transdev.

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