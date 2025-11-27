Verkehrsunfall in Vallendar: Fahrer bleibt mit Gummistiefel am Bremspedal hängen
Verkehrsunfall in Vallendar
Fahrer bleibt mit Gummistiefel am Bremspedal hängen
Wie kann das Tragen von Gummistiefeln zu einem Verkehrsunfall führen? Mit dieser kuriosen Frage beschäftigten sich die Polizisten in Vallendar, als sie am Donnerstagmittag zu einem Einsatz ausrückten.
Diese Unfallursache hat am Donnerstagmittag selbst die Polizei überrascht: Ein Fahrer blieb in Vallendar mit seinem Gummistiefel unter dem Bremspedal hängen, verlor die Kontrolle über sein Auto und verursachte einen Unfall.Der 75-Jährige fuhr die abschüssige Goethestraße in Richtung Westerwaldstraße und näherte sich einer Ampel.