Zum ersten Mal könnte es in Koblenz eine direkte Busverbindung vom Stadtzentrum bis zur Festung Ehrenbreitstein geben. Gerade auf der rechten Rheinseite könnte sich zum Fahrplanwechsel im Dezember einiges verändern. Wir geben einen Überblick.
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Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird auf Koblenz’ rechter Rheinseite das Liniennetz angepasst. Die wichtigste Neuerung: Zum ersten Mal soll es eine direkte Busverbindung vom Stadtzentrum bis zur Festung Ehrenbreitstein geben. Außerdem erhofft man sich mehr Fahrgäste bei der Linie 29 durch einige Anpassungen.