Prozess gegen Immo-Händler Fälschte Koblenzer Bankzusagen über 8 Millionen Euro? Alexander Thieme-Garmann 20.03.2026, 08:00 Uhr

i Der Koblenzer (Schrott-)Immobilienhändler wollte Mehrfamilienhäuser kaufen und soll dazu entsprechende Finanzierungsnachweise eines Bankinstituts gefälscht haben, die dem Verkäufer eine entsprechende Bonität anzeigen sollten. gradt - stock.adobe.com

Der Prozess gegen einen 50-Jährigen, der in Koblenz und in der Region Schrottimmobilien besitzt, umfasst mehrere Verhandlungstage. Neben Umweltverschmutzung und Waffenbesitz geht es um Urkundenfälschung – und um Kurioses wie eine Zwiebellieferung.

Der Koblenzer (Schrott-)Immobilienhändler, der aktuell vor dem Amtsgericht Koblenz steht, muss sich unter anderem wegen Urkundenfälschung verantworten. Demnach verfügte der Angeklagte, der in Koblenz und in der Region mehrere heruntergekommene Wohngebäude besitzt, die er an sozial schwache Menschen vermietet, über zwei Finanzierungszusagen der Kreissparkasse Ahrweiler.







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