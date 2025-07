Ein fehlerhaftes Produkt kann bei Kunden für Ärger sorgen, wenn man sich vom Hersteller im Stich gelassen fühlt, wie jüngst eine Familie in Koblenz von Canyon. Die Verbraucherzentrale rät, in solchen Fällen trotz Emotionen sachlich zu agieren.

Ein Kunde von Canyon zeigte sich jüngst in einem Bericht unserer Zeitung enttäuscht von dem Fahrradhersteller, weil es Probleme beim Tausch eines zurückgerufenen Akkus gegeben hatte. In Fällen wie diesen fühlen sich Verbraucher in Zeiten von Hotlines, Chatbots oder KI-gestütztem Support oft alleingelassen, bestätigen Verbraucherschützer.

Eins vorweg: Unternehmen sind nicht verpflichtet, über den gesetzlichen Rahmen hinaus umfangreichen Service nach dem Kauf anzubieten. Doch in der Praxis beginnt die Frustration oft schon bei der Kontaktaufnahme: Lange Warteschleifen, schwer auffindbare Kontaktadressen oder automatisierte Standardantworten erleben laut Verbraucherzentrale viele Ratsuchende.

„Uns erreichen viele Beschwerden über mangelnde Erreichbarkeit oder nicht hilfreiche Antworten“, sagt Julia Gerhards, Verbraucherzentrale RLP, auf Anfrage unserer Zeitung. „Oft ist kein echtes Interesse spürbar, sich individuell mit einem Problem zu befassen.“ Die Verbraucherzentrale rät Kunden, im Beschwerdefall sachlich und zielgerichtet vorzugehen. „Öffentlicher Druck kann helfen“, so Gerhards. Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder X seien geeignet, Beschwerden sichtbar zu machen, vor allem, wenn sich mehrere unzufriedene Kunden äußern.

Dabei sollte der Ton allerdings sachlich bleiben. „Beschreiben Sie den Sachverhalt nachvollziehbar, äußern Sie klar Ihre Meinung, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe oder Beleidigungen“, so der Rat der Verbraucherschützerin.

Ebenfalls wichtig sei, die eigene Rechtsposition zu prüfen, bevor man juristische oder öffentliche Schritte einleitet. Im Zweifel beraten die Verbraucherzentralen, die kontinuierlich und bundesweit Hinweise zu strukturellen Missständen sammeln. Diese fließen in Marktbeobachtungen ein und können Anlass für weitergehende Prüfungen sein. „Es ist wichtig, dass uns Verbraucher über problematische Fälle informieren“, so Gerhards. „Nur so können wir Muster erkennen und bei schweren Missständen aktiv werden.“