Tipps eines Koblenzer Experten
Fachmann sagt: Bäume sollte man im Sommer schneiden 
Viele denken, Bäume dürften nur im Winter geschnitten werden. Das stimmt aber nicht, sagt der Koblenzer Christopher Kiesslich. E
Viele denken, Bäume dürften nur im Winter geschnitten werden. Das stimmt aber nicht, sagt der Koblenzer Christopher Kiesslich. Er gibt Tipps.
M. Schuppich - stock.adobe.com

Vom 1. März bis 30. September darf man keine Bäume beschneiden – diese Regel ist bekannt, aber eigentlich falsch, sagt der Koblenzer Experte Christopher Kiesslich. Im Gegenteil: „Der Sommerschnitt ist oft viel besser“, sagt er. Warum das so ist.

Lesezeit 2 Minuten
Christopher Kiesslich ist viel unterwegs. Baumkontrollen, Baumpflegen, Schnittkurse und vieles mehr in öffentlichem und privatem Auftrag sind sein Alltag. Und ihm ist es wichtig, mit einem Vorurteil aufzuräumen: Während viele Menschen denken, ein Baumschnitt in der Zeit zwischen 1.

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