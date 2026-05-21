Vom 1. März bis 30. September darf man keine Bäume beschneiden – diese Regel ist bekannt, aber eigentlich falsch, sagt der Koblenzer Experte Christopher Kiesslich. Im Gegenteil: „Der Sommerschnitt ist oft viel besser“, sagt er. Warum das so ist.
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Christopher Kiesslich ist viel unterwegs. Baumkontrollen, Baumpflegen, Schnittkurse und vieles mehr in öffentlichem und privatem Auftrag sind sein Alltag. Und ihm ist es wichtig, mit einem Vorurteil aufzuräumen: Während viele Menschen denken, ein Baumschnitt in der Zeit zwischen 1.