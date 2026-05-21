Tipps eines Koblenzer Experten Fachmann sagt: Bäume sollte man im Sommer schneiden Doris Schneider 21.05.2026, 12:00 Uhr

i Viele denken, Bäume dürften nur im Winter geschnitten werden. Das stimmt aber nicht, sagt der Koblenzer Christopher Kiesslich. Er gibt Tipps. M. Schuppich - stock.adobe.com

Vom 1. März bis 30. September darf man keine Bäume beschneiden – diese Regel ist bekannt, aber eigentlich falsch, sagt der Koblenzer Experte Christopher Kiesslich. Im Gegenteil: „Der Sommerschnitt ist oft viel besser“, sagt er. Warum das so ist.

Christopher Kiesslich ist viel unterwegs. Baumkontrollen, Baumpflegen, Schnittkurse und vieles mehr in öffentlichem und privatem Auftrag sind sein Alltag. Und ihm ist es wichtig, mit einem Vorurteil aufzuräumen: Während viele Menschen denken, ein Baumschnitt in der Zeit zwischen 1.







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