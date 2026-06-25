Tipps des Gesundheitsamtes MYK Extremhitze: So kommen Sie gut durch Thomas Brost 25.06.2026, 12:00 Uhr

i Viel trinken ist jetzt wichtig. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

41 Grad im Juni – das hat es an Rhein, Mosel und in Eifel und Hunsrück noch nicht gegeben. Wie schützt man sich jetzt am besten? Dazu hat der Leiter des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz, Dr. Raj Chakupurakal, einige Ratschläge parat.

Auf einen Juni-Hitzerekord steuert die Region um Koblenz zu: Es werden am Wochenende 41 Grad Celsius im Schatten erwartet. Das belastet nicht nur kranke und ältere Menschen. Wichtige Ratschläge, wie man sich gerade jetzt richtig verhalten soll, gibt der Leiter des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz, Dr.







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