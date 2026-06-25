41 Grad im Juni – das hat es an Rhein, Mosel und in Eifel und Hunsrück noch nicht gegeben. Wie schützt man sich jetzt am besten? Dazu hat der Leiter des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz, Dr. Raj Chakupurakal, einige Ratschläge parat.
Lesezeit 2 Minuten
Auf einen Juni-Hitzerekord steuert die Region um Koblenz zu: Es werden am Wochenende 41 Grad Celsius im Schatten erwartet. Das belastet nicht nur kranke und ältere Menschen. Wichtige Ratschläge, wie man sich gerade jetzt richtig verhalten soll, gibt der Leiter des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz, Dr.