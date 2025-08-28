Großeinsatz in Koblenz-Niederberg: Bei einer Explosion in einer Autowerkstatt ist ein Mensch schwer verletzt worden.

Bei einer Explosion in einer Autowerkstatt in Koblenz-Niederberg ist am Donnerstagnachmittag ein Mensch schwer verletzt worden. Das teilte die Koblenzer Berufsfeuerwehr mit. In einer Erstmeldung der Polizei war zunächst von zwei verletzten Personen die Rede.

Vor Ort waren gegen 14.40 Uhr Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Hubschrauber im Einsatz in der Arenberger Straße. In einer Autowerkstatt dort war ein Kompressor explodiert. Das Feuer wurde laut Feuerwehr durch die Mitarbeiter weitgehend gelöscht, sodass die Feuerwehr nur noch Kontroll- und Nachlöscharbeiten ausführte. Die Arenberger Straße war zwischen Bergstraße und Neuer Weg in beide Richtungen gesperrt.