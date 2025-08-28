Großeinsatz in Koblenz-Niederberg: Bei einer Explosion in einer Autowerkstatt ist ein 16-jähriger Auszubildender schwer verletzt worden. Er musste in eine Spezialklinik geflogen werden.

Bei einer Explosion in einer Autowerkstatt in Koblenz-Niederberg ist am Donnerstagnachmittag ein Mensch schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei in einer Abschlussmeldung mit. Die Ursache für die Verpuffung sei noch unklar.

Der 16-jährige Auszubildende indes sei so stark verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber ineine Spezialklinik geflogen werden musste. Ein weiterer Mitarbeiter habe sich bei der Versorgung des Jugendlichen leicht verletzt. Ein Gebäudeschaden sei nicht feststellbar. Die Arenberger Straße musste in beide Richtungen für 45 Minuten voll gesperrt werden. Aktuell geht die Polizei von einem Betriebsunfall aus.

Vor Ort waren gegen 14.40 Uhr Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Hubschrauber im Einsatz in der Arenberger Straße. In einer Autowerkstatt dort war ein Kompressor explodiert. Das Feuer wurde laut Feuerwehr durch die Mitarbeiter weitgehend gelöscht, sodass die Feuerwehr nur noch Kontroll- und Nachlöscharbeiten ausführte.