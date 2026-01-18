Ohne Fleisch, Käse & Co. Expertin gibt Tipps für einen erfolgreichen Veganuary Max Kohlhaas 18.01.2026, 15:00 Uhr

i Im Januar versuchen viele Menschen auf tierische Lebensmittel zu verzichten. Veganuary nennt man diesen Monat der pflanzlichen Ernährung. Martin Schutt. picture alliance/dpa

Einen Monat lang auf Fleisch, Käse und andere tierische Produkte verzichten: Darum geht es im Veganuary. Eine Koblenzer Expertin gibt Tipps für den Versuchsmonat – und die vegane oder nicht-vegane Zeit danach.

Veganuary – der vegane Januar – hat sich weltweit als beliebter Einstieg in eine pflanzliche Lebensweise etabliert. Viele nutzen den Jahresbeginn, um mit guten Vorsätzen zu starten und vier Wochen lang auf tierische Produkte zu verzichten. Michaela Schlich, Professorin für Ernährungs- und Verbraucherbildung an der Universität Koblenz, betont im Gespräch, dass der Monat eine echte Chance bietet, grundlegende „Ernährungskompetenz aufzubauen“ – ...







