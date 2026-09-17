Phänomen in Koblenz-Metternich
Experte erklärt, warum Philip Ley Stromschläge bekommt
Der Koblenzer Philip Ley spürt einen Stromschlag an seiner Hand, als er unter Hochspannungsleitungen hindurchradelt. Deshalb zie
Der Koblenzer Philip Ley spürt einen Stromschlag an seiner Hand, als er unter Hochspannungsleitungen hindurchradelt. Deshalb zieht er sie reflexartig vom Lenker weg.
Katrin Steinert

Das Phänomen der Stromschläge, das der Koblenzer Philip Ley und andere aus dem Stadtteil Bubenheim kennen, ist für Tobias Seifert eine logische Sache. Der Mitarbeiter der Hochschule Koblenz erklärt, was im Metternicher Feld vor sich geht. 

Lesezeit 2 Minuten
Das, was der Koblenzer Philip Ley schon häufig gespürt hat, wenn er den Wirtschaftsweg zwischen Bubenheim und Metternich geradelt ist, fühlt sich für ihn wie Stromschläge an. Er beschreibt es als kurzen stechenden Schmerz – wie ein Wespenstich – in Oberschenkel oder Händen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionUmwelt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren