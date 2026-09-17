Phänomen in Koblenz-Metternich Experte erklärt, warum Philip Ley Stromschläge bekommt Katrin Steinert 17.09.2026, 13:00 Uhr

i Der Koblenzer Philip Ley spürt einen Stromschlag an seiner Hand, als er unter Hochspannungsleitungen hindurchradelt. Deshalb zieht er sie reflexartig vom Lenker weg. Katrin Steinert

Das Phänomen der Stromschläge, das der Koblenzer Philip Ley und andere aus dem Stadtteil Bubenheim kennen, ist für Tobias Seifert eine logische Sache. Der Mitarbeiter der Hochschule Koblenz erklärt, was im Metternicher Feld vor sich geht.

Das, was der Koblenzer Philip Ley schon häufig gespürt hat, wenn er den Wirtschaftsweg zwischen Bubenheim und Metternich geradelt ist, fühlt sich für ihn wie Stromschläge an. Er beschreibt es als kurzen stechenden Schmerz – wie ein Wespenstich – in Oberschenkel oder Händen.







Artikel teilen

Artikel teilen