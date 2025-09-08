Das Exklusivbauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause steht bei einigen Nachbarn weiter in der Kritik. Nach dem Ärger über den Baukran kritisieren sie, dass die Zufahrt viel zu eng sei. Es gibt aber auch andere Stimmen.

21 Eigentumswohnungen sollen im Exklusivbauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause entstehen. Während sich die Befürworter über neuen, wenngleich recht teuren Wohnraum freuen, steht das Vorhaben bei einigen Nachbarn weiter in der Kritik. Zwischen Nachbarn und Bauträger gibt es seit Monaten einen Rechtsstreit. Den Nachbarn geht es auch darum, dass die Zufahrt viel zu eng sei, auch für Rettungsfahrzeuge. Der Stadt werfen sie zumindest Unregelmäßigkeiten bei der Genehmigung vor.

Die genaue Adresse von Maiblick Living, wo man später zumindest aus den oberen Etagen auf die Moselweinberge schauen soll, lautet Maigesetzweg 12. Von dort über die einzige Zufahrt runter zur Beatusstraße sind es rund 500 Meter. Der Weg dazwischen ist meist recht schmal, steil und nicht gut ausgebaut. Einige Abschnitte sind gerade mal etwas breiter als drei Meter. Wenn man von der Beatusstraße mit dem Auto hochfährt, könnte man meinen, man hätte sich verfahren.

Ist die Zufahrt also insgesamt zu schmal? Für die schätzungsweise 15 bis 40 Autos der späteren Wohnungseigentümer? Aber auch für die Müllabfuhr und im Fall der Fälle für Rettungsfahrzeuge? Hätte das Bauprojekt deshalb niemals genehmigt werden dürfen? Etwa, weil in den Bauplänen die Böschung im Maigesetzweg als mögliche Straße eingezeichnet worden ist? Dabei gehört die Böschung zu den Grundstücken der Nachbarn auf der anderen Seite des Wegs. Und hätte die Stadt in ihrer Baugenehmigung verschiedene Befreiungen (Dachform, Anzahl der Geschosse, Baugrenze) nicht gewähren dürfen?

Diese beiden heiklen Punkte wirft ein Nachbar von der Karthause aus der Straße Auf dem Gockelsberg der Stadt vor. Bauträger des Exklusivbauprojekts ist die Berliner Capella Projektmanagement GmbH.

So habe die Stadt im Bauvorbescheid aus dem Jahr 2015 diverse Befreiungen gewährt (Dachform, Anzahl der Geschosse und Baugrenze). Allerdings bezogen sich diese noch auf ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, das nach den ursprünglichen Plänen auf dem Areal des ehemaligen Hotels Bastian gebaut werden sollte. Die erteilte Baugenehmigung von 2023 allerdings gilt für die Errichtung von zwei Mehrfamilienwohnhäusern mit insgesamt 21 Wohneinheiten mit zweigeschossiger Tiefgarage, wie es jetzt beabsichtigt ist.

Weitere Fragen sind nun also auch: Hätten die Befreiungen noch einmal neu beantragt werden müssen, weil sie nur für ein statt für zwei Mehrfamilienhäuser galten? Dazu kommt: Die Baufahrzeuge dürften während der Bauphase den Maigesetzweg und damit auch den Rettungsweg blockieren. Wie wird die Erreichbarkeit des Grundstücks für Rettungsfahrzeuge während der Bauphase gewährleistet?

Andere Nachbarn wollen, dass die Häuser gebaut werden

Die Antwort der Stadtverwaltung auf eine detaillierte Anfrage fällt eher allgemein aus. In der Antwort heißt es zur Baustellenzufahrt: „Die Erschließung über den Sandgassweg/Maigesetzweg wurde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens über eine entsprechende Baulasteintragung öffentlich-rechtlich gesichert.“ Sie erfolge weiterhin über den Sandgassweg/Maigesetzweg, über den zuvor schon jahrzehntelang die ganzjährige Andienung des Hotels inklusive Bustransfers erfolgt sei.

Das Rathaus teilt weiter mit: Sollten in Teilbereichen der Wegstrecke Ausbesserungen oder Anpassungen erforderlich werden, erfolge der Ausbau in Absprache mit dem Tiefbauamt. Im Baugenehmigungsverfahren sei geprüft worden, dass der „Umfang der in dem Bauvorbescheid zugelassenen Befreiungen eingehalten wurde“.

Es gibt allerdings auch Nachbarn in der Straße Auf dem Gockelsberg, die sich dafür aussprechen, dass das Bauprojekt realisiert wird. Die hervorheben, dass in Koblenz neue Wohnungen gebaut werden sollen und die hoffen, dass die aktuelle Baugrube damit verschwindet.