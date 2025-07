Exklusive Fotos aus maroder Fritsch-Kaserne in Koblenz

Abriss bedeutet: Tabula rasa für ein neues Stadtkapitel. Doch bevor die Fritsch-Kaserne in Koblenz weg ist, zog unsere Redakteurin durch die verlassenen Gebäude, um die Spuren soldatischen Lebens zu suchen – und begegnete morbider Schönheit.

Totenstill ist es, als ich mich durch den modrigen Kastellbau der verwaisten Fritsch-Kaserne in Koblenz bewege. Dann und wann tönt das bräsige Brummen einer erschöpften Fliege an mein Ohr. Gerade betrete ich durch eine Flügeltür einen großen leeren Saal – und staune: Die Szenerie wirkt wie das Bühnenbild eines modernen Ballettstücks, eher inszeniert als zufällig entstanden.

Über ein raumhohes offenes Sprossenfenster fällt seitlich Sonnenlicht in den Saal. Die Fenster, die sich weiter hinten befinden, wurden von außen mit Spanplatten geschlossen, was düster wirkt. Von der Decke hängen vereinzelt helle Tapetenbahnen herab, deren Enden wie Schleppen auf dem schmutzigen Boden liegen. Und an einer Stelle ist ein armgroßes Loch durch die Decke gebrochen, wodurch ein Stück des blauen Sommerhimmels zu sehen ist. Fast vergesse ich, wo ich bin.

Im Kastellbau unterwegs: Der Saal mit den losen Tapeten und dem offenen Fenster wirkt wie inszeniert, als würde hier gleich ein modernes Balettstück aufgeführt. Katrin Steinert Wunderschön sieht es aus, wie das Licht durch das raumhohe Fenster in den Saal fällt. Die einzelnen Sprossenelemente sind unterschiedlich weit geöffnet, was wie arrangiert wirkt. Katrin Steinert Ein Rotwein aus dem Jahr 2022: Offenbar war hier noch jemand zu Gast, nachdem die Soldaten 1998 das Unterkunftsgelände der Bundeswehr verlassen hatten. Katrin Steinert Der Kastell von außen, von dem links und rechts die Zugänge zu den Kantinen, Großküchen und den Flügeln abgehen. Der vordere Durchgang zum Innenhof wurde bereits im Juni oder Juli abgerissen, wie hier im Juli zu sehen ist. Geradeaus durch ist der Zugang zum Unteroffiziersheim zu erkennen. Das Schild Uffz.-Heim wurde entfernt. Katrin Steinert Hier war schon lang kein Gast mehr: Der Eingang zur ehemaligen "Kantine Wilbert", einer der beiden privat betriebenen Kneipen im Kastelbau der Fritsch-Kaserne, ist zugewuchert. Davor liegt ein abgesägter Stamm herrenlos herum. Und aus der Mauer wächst ein neuer Baum in Richtung Dach. Ganz links ist eines der Unterkunftsgebäude zu erkennen. Katrin Steinert Ein Blick aus der Kneipe in Richtung Eingangstür. Das Grün bahnt sich den Weg ins Innnere, links ist der ehemalige Nebenraum, in dem Livemusik gespielt wurde, rechts geht es zum Aufenthaltsraum, in dem Tische, Stühle und Tanzfläche waren -- und der Tresen. Am Pfeiler sieht man noch die verwaisten Jackenhaken. Katrin Steinert 1 / 6

Tausende Soldaten haben in der Fritsch-Kaserne auf dem Niederberg in Koblenz ihren Wehrdienst geleistet, verschiedene Kompanien und Bataillone wie Panzer- und Instandsetzungseinheiten waren hier für die Bundeswehr stationiert. 2000 Soldaten hatten hier zeitgleich Platz. 1937 wurde der Standort als Flakkaserne von der Wehrmacht errichtet, später von Amerikanern und Franzosen in der Besatzungszeit genutzt, und dann unter der Bundeswehr vor allem als Ausbildungsstation für angehende Soldaten verwendet. Laut Internetlexikon Wikipedia verließen die letzten 1998 das Gelände.

Seitdem verfallen die Gebäude, die nahezu leer geräumt sind. Einige Hinweise auf ehemals soldatisches Leben sind noch da. Sowohl im Kastellbau als auch in einem der Unterkunftsgebäude finde ich solche. Im Haus der Standortverwaltung hängt auch noch eine Namensliste, die allerdings kaputt und nicht gut lesbar ist.

Töpfe oder Rührmaschinen habe ich in den beiden Truppenküchen, in denen bis zu 2000 Soldaten versorgt wurden, keine gefunden. Dafür aber alte Kochkessel und Reinigungspläne. Darin wurde genau vorgeschrieben, wie Gebrauchsgeräte oder Arbeitsflächen zu putzen sind. Katrin Steinert Blick in eine der Truppenküchen: Durch ein kaputtes Fenster dringt der Ast einer gefällten Trauerweide, die im Innenhof liegt. In den vier rostigen Kesseln wurde für die Soldaten gekocht. Katrin Steinert Stromanschlüsse für die Kochkessel liegen abgeklemmt im Schmutz. Katrin Steinert Grün erobert diese Großküche, in der hinten noch Kochkessel stehen. Katrin Steinert Offensichtlich dienten die alten Geräte auch als Schmiergrundlage für Sprayer. Katrin Steinert An der Wand hängt ein Reinigungsplan für die Truppenküche: Die Kochkessel sollten nach Gebrauch geputzt werden. Ob auch Graffiti damit abgeht, ist unbekannt. Der Plan gibt für jeden Gebrauchsgegenstand vor, wie oft er geputzt werden muss, wie viel von welchem Spülmittel genommen und wie er gereinigt wird. Die hergestellte Putzlösung sollte auf die Kessel aufgebracht und einwirken gelassen werden, um sie dann mit heißen Wasser wieder abzuwaschen. Katrin Steinert Die Szenerie wirkt skurril: In einer der Großküchen stehen und hängen Geräte, die unsere Autorin nicht zuordnen kann. Katrin Steinert Braun, Weiß und Blau: Hier, wo einst vermutlich eine Spülküche untergebracht war, haben sich Putz und Tapete gelöst. Lange braune Pflanzenwurzeln wachsen wie Schnüre von der Decke herunter bis zum Rand des Fliesenspiegels. Die blaue Reflexion stammt von der Plastikfolie, die am Fenster klebt. Katrin Steinert Fast schon harmonisch wirkt das Zusammenspiel von weißen Fliesen, Rohrleitungen und Grünspan, der sich mit den Jahren auf feuchtem Untergrund ausgebreitet hat. Die Betoneinlassungen im Boden werden von Farn gesäumt. Katrin Steinert Im gefliesten Nebenraum der Großküche liegt ein altes rostiges Gerät, vielleicht eine ehemalige Lüftungs- oder Kühlungsmaschine. Katrin Steinert 1 / 10

Die BPD Immobilienentwicklung will auf dem Areal ein Stadtviertel mit rund 760 Wohneinheiten errichten. Etliche Gebäude stuft sie als einsturzgefährdet ein. Regionalbüroleiter Adrian Jukic ermöglichte auf Anfrage und eigene Gefahr, dass ich einen Fotostreifzug auf dem Gelände unternehmen kann. Das war Mitte Mai. Gerade noch rechtzeitig. Mittlerweile hat der Abriss begonnen. Die BPD teilte dazu mit: Auf dem 12,5 Hektar großen Gelände sollen planmäßig „die Übergaben der ersten Wohneinheiten (...) 2027/2028“ erfolgen.

Dreh- und Angelpunkt des Kasernenlebens war der flache Kastellbau mit seinen vier Eckhäusern und Flügeln. Hier wurde in großen Mengen gekocht, gegessen – und gefeiert. Neben zwei Großküchen, deren Kessel noch vorhanden sind, und Speisesälen befanden sich hier auch zwei sogenannte Kantinen (privat betriebene Kneipen), aber auch Aufenthalts- und Unterrichtsräume sowie Partykeller. Die Bereiche waren nach Gruppendienstgraden unterteilt, sprich: Die Unteroffiziere hatten ihren eigenen Bereich. Sie waren den Mannschaftssoldaten befehlsberechtigt.

In das Uffz.-Heim wäre ich sicher zu Kasernenbetriebszeiten nicht ohne Weiteres reingekommen. Zutritt hatten nur Soldaten mit entsprechendem Dienstgrad (Unteroffizier). Katrin Steinert Im Unteroffiziersheim führen Treppen nach unten und nach oben. Einige sind begehbar, andere durch Schutt blockiert. Katrin Steinert Ein abgehängter Schaukasten deutet darauf hin, dass sich hier einst Soldaten aufhielten: "UHG Info" bedeutet so viel wie, dass sich hier die Mitglieder der Unteroffizierheimgesellschaft über Aktuelles aus ihrem "Vereins"leben informieren konnten. Katrin Steinert Diese Treppe ist blockiert, sodass es unserer Autorin zu riskant ist, hinuter zu gehen. Katrin Steinert Auf dem Klingelschild steht, wohin die versperrte Treppe offenbar führte. Katrin Steinert Wer dieses Zimmer betritt, wird vom morbiden Charme des verfallenen Kastellbaus direkt eingenommen. Hohe Fenster, überall verschiedene Grüntöne, am Boden wachsen Moose und Farne, sogar kleine Bäumchen. Katrin Steinert Ein grünes Zimmer stellt man sich anders vor: Eine Gardinenschiene liegt am Boden und deutet darauf hin, dass es hier einst wohnlich gewesen sein dürfte. Die raumhohen Fenster geben den Blick frei ins Grüne -- über die Straße hinweg, die nach Urbar führt. Grün ist es mittlerweile auch hier drinnen. Katrin Steinert In einem der Partykeller sind noch Reste einer Plastikgirlande vorhanden. Hier wurde offenbar vor Jahrzehnten Weihnachten oder Silvester gefeiert. Katrin Steinert Eine zerstörte Theke deutet darauf hin, dass hier unten im Uffz.-Heim ein Partykeller war. Katrin Steinert Niedrige Decken, massive Pfeiler, alles voll Grünspan. In den Kellern ist es heute alles andere als gemütlich. Katrin Steinert 1 / 10

„Uffz.-Heim“ – das Schild, das den Eingang für die höheren Dienstgrade (Unteroffiziere) kennzeichnet, hängt vor einer sich auflösenden Decke, ein Elektrokabel baumelt darunter. Ich klettere auf den Zutritt – und bleibe stehen. Die Treppe, die hinter der rechten Tür runter führt, mag ich nicht hinabsteigen. Zu viel Unrat und Balken liegen dort. Auf dem Klingelschild lese ich: Hier ging es wohl zur katholischen Militärseelsorge und dem „LKU Raum“. Das Internet verrät mir später: „LKU“ steht für lebenskundlichen, berufsethischen Unterricht. „Er ist Teil der Gesamterziehung von Soldaten“ (Wikipedia).

Hinter der anderen Tür windet sich links runter eine Treppe, über der schöne alte Lampen hängen – zumindest waren sie es früher einmal. Ein alter Holzschaukasten steht verloren im Flur, er ist mit „UHG Info“ bezeichnet. UHG steht für Unteroffiziersheimgesellschaft und ist laut Wikipedia „in der Bundeswehr eine (...) von Unteroffizieren eines Verbandes oder Standortes gegründete Vereinigung (,Heimgesellschaft’) in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins (e. V.)“.

Neben der Eingangstür zum Unterkunftsgebäude hängt ein leeres Wappen. Hier wurde einst das Wappen der dort einquartierten Kompanie oder Einheit angebracht. Katrin Steinert Direkt im Eingangsbereich des Unterkunftsgebäudes gibt es eine Spur soldatischen Lebens: Auf der Tafel wird ein Soldat genannt, der wohl im Jahrgang 1991-1992 zum Hauptgefreiten ernannt wurde. Katrin Steinert In den Räumen des Unterkunftsgebäudes hängen Tapetenbahn von der Decke. Katrin Steinert Lange dunkle Flure, von denen links und rechts die Unterkunftszimmer der Soldaten abgehen. Als eine Tür durch den Wind klappt, erschrickt sich unsere Autorin. Ist hier doch jemand in den verlassenen Gebäuden? Für sie wird es Zeit zu gehen. Katrin Steinert 1 / 4

Unten im Keller, der nach hinten raus zur Straße zeigt, die nach Urbar führt, wird aus dem Keller ein Erdgeschoss oder erstes Obergeschoss im Hang. Niedrige Räume mit massiven Pfeilern, alles grünlich verwittert. Mich schaudert es. Ich fühle mich unsicher. Ich will raus hier.

An der frischen Luft gehe ich rüber in eines der Schlafgebäude, das mehrstöckige, weiße Haus ist riesig. Lange Flure, von denen unzählige Zimmer abgehen, prägen den Bau. Ich bin nun seit zwei Stunden allein in der Kaserne unterwegs, durch die vielen Eindrücke und Fotos total fokussiert. Plötzlich klappt in dem Gebäude irgendwo eine Tür zu. Ich schaue den dunklen Gang hinunter. Ist da irgendwer? Ich höre: nichts. Es war nur der Wind, der durch ein offenes Fenster zog. Für mich wird es Zeit, „lebe wohl“ Kaserne zu sagen und heimzufahren, im Gepäck ein Stück fotografierter Zeitgeschichte.