Familie und Freunde sind mittlerweile informiert, ebenso die Christdemokraten in seinem CDU-Ortsverein in Wallersheim. Im kommunalpolitischen Umfeld an Rhein und Mosel spricht es sich ebenfalls bereits herum. Und damit geht es also nun so richtig los für Ernst Knopp: Die Christdemokraten werden dieser Tage öffentlich machen, dass der 56-Jährige ihr Kandidat für die Koblenzer Oberbürgermeisterwahlen ist und im September gegen den sozialdemokratischen Amtsinhaber David Langner antritt. Der CDU-Kreisvorstand hat einstimmig für ihn als Kandidaten votiert.

Langjähriger Stadtrat und ehrenamtlich aktiv

„Das fühlt sich alles noch etwas surreal an“, sagt Ernst Knopp, Stadtrat und stellvertretender Fraktionschef der CDU in Koblenz, auf Nachfrage unserer Zeitung am Donnerstagmittag. Er sagt aber auch, dass er seine Kandidatur mehr als ernst nimmt. „Ich kandidiere nicht, um Zweiter zu werden.“ Er stellt sich auf einen intensiven Wahlkampf ein, das hört man heraus.

„Das fühlt sich alles noch etwas surreal an“ – Ernst Knopp will Oberbürgermeister werden.

Neben dem Sozialdemokraten Langner und dem AfD-Kandidaten Markus Meixner ist Ernst Knopp der dritte Bewerber um den Chefposten im Koblenzer Rathaus. Die CDU-Kandidatur wurde in kommunalpolitischen Kreisen und auch der Bürgerschaft mit Spannung erwartet. Nicht unbedingt, weil allzu viele Knopp auf dem Schirm hatten. Sondern vor allem auch deswegen, weil über lange Monate die Frage im Raum stand, wen die Koblenzer Christdemokraten denn überhaupt gegen Langner ins Rennen schicken würden. Mit dem 56-Jährigen haben sie sich nun festgelegt, manche sagen: Überhaupt endlich jemanden gefunden, der es wagt.

Hat Knopp wirklich Chancen gegen den politisch erfahrenen Platzhirsch? Die Koblenzer CDU setzt jedenfalls bereits Töne, die in ähnlicher Form im Wahlkampf in den kommenden Monaten noch häufiger zu hören sein dürften. „Er ist unkonventionell und persönlich unabhängig“, sagt der Kreisvorsitzende Josef Oster über Knopp. Und schaltet sodann auf Angriff: „Der aktuelle Amtsinhaber dagegen ist ein hochrangiger SPD-Partei-Funktionär und Mitglied des SPD-Landesvorstandes. Deshalb scheut er leider allzu oft das offene Wort gegenüber der Landesregierung vor allem, was die Haushaltssituation der Stadt Koblenz betrifft.“ Oster, selbst Bundestagsabgeordneter, gibt sich zuversichtlich, dass „ein Ernst Knopp hier deutlich selbstbewusster die Interessen der Stadt vertreten kann“.

Knopp sei ein erfahrener Kommunalpolitiker, verfüge über große Expertise in wichtigen Themenbereichen wie Gesundheitswesen, Recht, Digitalisierung. Er sei ein „waschechter Schängel“, ergo gebürtiger Koblenzer, seit mehr als zehn Jahren als Stadtrat für die CDU im Einsatz. Knopp ist zudem bekannt im Karneval, derzeit bei der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) als Geschäftsführer tätig. Er war und ist auch sonst ehrenamtlich engagiert, etwa als Schöffe oder Richter am Oberverwaltungsgericht.

Aus einer Handwerkerfamilie stammend

Aufgewachsen ist Knopp in Wallersheim, in einer Handwerkerfamilie. 1988 legte er sein Abitur am Eichendorff-Gymnasium ab, leistete Wehrdienst in Koblenz, studierte anschließend Rechtswissenschaften in Bielefeld und Bonn. Der dreifache Vater und zweifache Großvater Knopp arbeitet heute als IT-Berater in leitender Position. „Ich bin es gewohnt, über den Tellerrand hinauszudenken, statt mich in Bürokratie zu verlieren“, sagt er. Diese Erfahrung wolle er als Oberbürgermeister für Koblenz einbringen.

In einer ersten Mitteilung der CDU zur Personalie setzt Knopp bereits Themen. Das geht es um: Fundamente und Perspektiven für Familien, eine starke Wirtschaft, eine moderne Verwaltung. Um bezahlbareren Wohnraum, Betreuungsangebote, gut ausgestattete Schulen, eine familienfreundliche Stadtentwicklung. Um kluge Investitionen und Sicherheit. Und für all dies: um solide städtische Finanzen als Grundlage.

Welche Wege seiner Meinung nach zu all dem führen? Seine Ansätze und Stärken will Knopp in den kommenden Monaten den Koblenzerinnen und Koblenzern näherbringen. Knopp wäre „ein perfekter Oberbürgermeister für unsere schöne Stadt“, heißt es von Josef Oster. Der Wahlkampf ist eröffnet.