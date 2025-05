Volksfeststimmung in Güls kommt im Jubiläumsjahr 2025 mehr als nur einmal auf. Während der malerische Moselstadtteil sein 1250-jähriges Bestehen feiert, geht der heimische Sportverein BSC Güls immerhin schon in sein 75. Jahr. Als eine der Gratulanten war die Lotto-Elf Rheinland-Pfalz am Donnerstag angereist, um in einem Benefizspiel gegen eine Koblenzer Ü40-Stadtauswahl ihr Versprechen aus dem vergangenen Jahr einzulösen.

Seinerzeit musste das Spiel wegen eines heraufziehenden Unwetters nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Die Prominentenauswahl, gecoacht von der Lautern-Legende Hans-Peter Briegel und gespickt mit ehemaligen Fußballprofis wie Thomas Helmer, Stephan Engels und Darius Wosz, versprach damals, in diesem Jahr zurückzukehren.

Kleine Rosalie ist auf kostspielige medizinische Hilfe angewiesen

Anlass des ersten Gastspiels der Star-Elf war eine Spendensammlung zugunsten der kleinen Rosalie, die auf kostspielige medizinische Hilfe angewiesen ist. So konnte man nun im zweiten Anlauf die eingegangenen Spendengelder in Höhe von 22.000 Euro mit einer symbolischen Scheckübergabe dokumentieren. Zwischenzeitlich waren mit Unterstützung von Lotto Rheinland-Pfalz 5000 Euro hinzugekommen.

Rund 700 Zuschauer, darunter viele Familien mit Kindern, verfolgten bei strahlendem Sonnenschein das Spiel auf dem Gülser Sportplatz mit großer Begeisterung. Doch auch abseits des Rasens wurde ein großes Programm geboten. So konnte man im Vorfeld an einem Kindertraining und einem Cheerleaderkurs teilnehmen, woran sich insgesamt rund 90 Kinder beteiligten.

i Rosalies Eltern konnten sich bei der symbolischen Scheckübergabe von Lotto Rheinland-Pfalz über einen Gesamtbetrag in Höhe von 22.000 Euro freuen (von links): Tobias Liesenfeld (Zweiter Vorsitzender BSC Güls), Michael Kreuter (Geschäftsführer BSC Güls), Philipp Wollscheid (Lotto-Elf), Rosalies Familie, Alexander Hollmann (Kassierer), Thomas Helmer (Lotto-Elf), André Karn (Pressearbeit BSC Güls) und Ralf Fondel (Erster Vorsitzender BSC Güls). Alexander Thieme-Garmann

Nun zum sportlichen Glanzlicht: Die Begegnung unter der Leitung von Schiedsrichterin Nicole Schäfer wurde mit großer Leidenschaft geführt. Die Stadtauswahl, trainiert von Trainerfuchs Milan Sasic, machte es dem Favoriten keineswegs leicht und hielt lange Zeit gut mit. Dabei tat sich besonders Torhüter Marco Sorger hervor, der in der Anfangsphase die gegnerischen Distanzschüsse reihenweise mit Glanzparaden unschädlich machte und so den Underdog im Spiel hielt. Dafür wurde der Routinier, der als Torwarttrainer für die Andernacher Bäckermädchen im Einsatz ist, völlig zurecht als "Man of the Match" ausgezeichnet. Nachdem der Stadtauswahl zwischenzeitlich sogar der Ausgleich durch Tobias Wirtz geglückt war, setzte sich mit zunehmender Spielzeit die individuelle Klasse der Lotto-Elf durch. Am Ende siegten die Gäste standesgemäß mit 6:2 (3:1). Immerhin war es der Stadtauswahl vorbehalten, mit Jan Alsbachs sehenswertem Treffer zum 2:6 den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie zu setzen. Die sprichwörtliche dritte Halbzeit bot dann mit Livemusik von Singer/Songwriter Denny Purge Gelegenheit, den Abend musikalisch zu genießen und ins Gespräch mit den Ex-Profis zu kommen, von denen viele noch bis lange nach dem Schlusspfiff geblieben waren.