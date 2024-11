Virtuelles Fußballturnier im Koblenzer Löhr-Center - Ehemaliger E-Sport-Profi organisiert Veranstaltung Ex-E-Sport-Profi organisiert virtuelles Fußballturnier im Koblenzer Löhr-Center: Leerstand verwandelt sich in Gamer-Paradies Monika Pradelok 17.10.2024, 16:05 Uhr

i Der Aufbau ist vollbracht: Für das E-Sport-Turnier nutzen Yannick Reiners und sein Team einen Leerstand im Untergeschoss des Löhr-Centers – zwischen Leo’s Jeans und Vero Moda. Am Freitag kann jeder vorbeikommen und einfach zum Spaß zocken. Am Samstag wird es dann aber ernst. Foto: Yannick Reiners Yannick Reiners

Er bleibt nach seiner Karriere als E-Sport-Profi bei Borussia Mönchengladbach der Szene treu: Yannick Reiners aus Mülheim-Kärlich hat sich selbstständig gemacht und organisiert nun Gaming-Veranstaltungen beziehungsweise Turniere - so auch am Samstag, 19. Oktober.

Entspannt sitzt Yannick Reiners aus Mülheim-Kärlich in seinem Gaming-Stuhl. Bald muss der ehemalige E-Sport-Profi (Borussia Mönchengladbach) los, um im Koblenzer Löhr-Center in einem Leerstand zwischen Leo´s Jeans und Vero Moda alles für ein E-Sport-Turnier am Samstag, 19.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen