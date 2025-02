Musik in St. Kastor in Koblenz Evensong mit Orchester, Chor und Countertenor gefeiert 06.02.2025, 13:09 Uhr

i Für besondere Bach-Klänge sorgten beim Februar-Evensong in der Koblenzer Basilika St. Kastor unter anderem das Univokal-Ensemble und die Cappella Accademia unter der Leitung von Christian Jeub. Leo Katz

Mit seinem Februar-Termin bot der Koblenzer Evensong in St. Kastor den vielen Mitfeiernden im mehr als voll besetzten Gotteshaus ein besonderes Erlebnis. Dafür sorgten vor allem die mitwirkenden Musiker und Sänger, darunter auch ein Countertenor.

Seit Jahren ist der Evensong in Koblenz ein fester Ort des gemeinsamen ökumenischen Gebetes und wird jeden ersten Sonntag im Monat um 17 Uhr in den Wintermonaten in der Basilika St. Kastor und im Sommer (Mai bis Oktober) in der Florinskirche gefeiert.

