Bei der Sanierung der maroden Europabrücke steht Koblenz vor einer Herkulesaufgabe. Tiefbauchef Kai Mifka spricht nun auf Nachfrage über mögliche Ausweichstrecken und betont: Noch ist vieles offen – die Planung läuft erst an.

Der Koblenzer Tiefbauamtsleiter Kai Mifka hat auf Nachfrage unserer Zeitung mögliche Ansätze für eine alternative Verkehrsführung während der Sanierung der Europabrücke aufgezeigt. „Grundsätzlich wäre es ein denkbares Ziel, die Verkehre vollständig über die jeweils andere Brücke laufen zu lassen und hierbei die Platzverhältnisse optimal auszunutzen beziehungsweise verkehrslenkende Maßnahmen zu nutzen“, sagte er über die in zwei Bauwerke aufgeteilte Brücke. Eine Möglichkeit könne zudem eine „Verkehrsbeeinflussungsanlage“ schon nördlich des Bubenheimer Kreisels sein, die Verkehre auf andere Strecken verteile.

Erste grobe Überlegungen

Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Koblenz am Montag hatte Mifka bereits ähnlich argumentiert. Erste Überlegungen zur Verkehrsführung während der Baumaßnahme verfolgten demnach das Ziel, die Verkehre auf die jeweils andere Brücke zu verlagern oder über Nordentlastung und Kurt-Schumacher-Brücke zu lenken. Das hatte er den Ausschussmitgliedern als Überlegung mit auf den Weg gegeben.

i Die Europabrücke wird beständig kontrolliert, berichteten (von rechts) bei einem Termin kürzlich Tiefbauamtsleiter Kai Mifka, Andreas Groß (Leiter Sachgebiet Instandsetzung) und Heinz Linz. Alexej Zepik

Indes: Mifka betont auch, dass das alles bislang nur grobe Vorüberlegungen sein können. Frühestens 2028 sei in Sachen Europabrücke mit einer „größeren baulichen Maßnahme“ zu rechnen. Es gehe um eine „weitreichende Konzeption“ mit „tiefgreifendem Charakter“, sagte Mifka. Das beinhalte eine „entsprechende Vorlaufzeit“, die Abstimmungen und vorlaufende Verkehrsuntersuchungen benötige. Es sei aktuell noch gar nicht klar, ob überhaupt eine Übergangssituation von einer Brücke auf die andere geschaffen werden könne. „Das sind alles Randbedingungen, die geprüft werden müssen. Daher wäre es unseriös, jetzt vertiefende Angaben machen zu wollen“, sagte der Tiefbauamtsleiter.

100.000 Fahrzeuge am Tag

„Natürlich ist uns die Verkehrsbedeutung der Europabrücke mit ihren 100.000 Fahrzeugen am Tag sehr bewusst“, ergänzte er. „Die Brisanz ist uns bewusst, und wir arbeiten an einer bestmöglichen Lösung, die wir dann zum geeigneten Zeitpunkt vorstellen werden“, so Mifka weiter. „Ziel muss es sein, eine verkehrsverträgliche Abwicklung der Baumaßnahme zu finden, so wie es uns auch bei der Pfaffendorfer Brücke gelungen ist.“

Planerische Randbedingungen seien hierbei verkehrslenkende Möglichkeiten und verfügbare Platzverhältnisse. Es gehe oft um Randbedingungen im Dezimeterbereich, was zum Beispiel verfügbare Breiten betreffe. „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt daher noch zu früh, mögliche Modelle vorzustellen. Diese Details müssen im Rahmen der Entwurfsplanung geprüft werden.“

Der Sanierungsbedarf bei der Europabrücke, die zu den wichtigsten Koblenzer Verkehrsachsen gehört und Bedeutung für den übergeordneten Verkehr hat, ist hoch. Die 1954 und 1974 errichteten Brücken entsprechen laut Mifka nicht den heutigen Anforderungen an die Tragfähigkeit. Je nach Intensität – was kann ertüchtigt werden, wo sind Neubauten nötig? – der Maßnahme kann die Sanierung der Europabrücke mehr als 300 Millionen Euro kosten. Die Stadt hofft, hierfür Mittel aus dem Infrastrukturprogramm des Bundes abrufen zu können.