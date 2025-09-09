325 Millionen Euro könnte die Sanierung von Europabrücke und Saarplatzkreisel in Koblenz kosten. In Verwaltung und Rat schrillen alle Alarmglocken. Die Furcht ist groß, dass die Stadt wie bei der Pfaffendorfer Brücke den Löwenanteil stemmen muss.

Es ist noch mindestens drei Jahre hin, aber schon jetzt sorgt die drohende Sanierung der Europabrücke und des Saarplatzkreisels in Koblenz für Entsetzen. Konkret sind das die Kosten von bis zu 325 Millionen Euro bei einem Vollausbau der B9 in diesen Bereichen. Schon jetzt fragen sich in Stadtrat und Verwaltung viele, ob Koblenz erneut den Großteil stemmen muss. Und wenn ja, wie das bei der desaströsen Finanzlage bitteschön gehen soll?

Umso lauter und drängender sind schon jetzt die Appelle, die sich Richtung Bund und Land richten. In Koblenz hofft man darauf, dass sie für die Sanierung üppige Zuschüsse erhalten. Jedenfalls einen deutlich höheren Anteil als bei der Sanierung der Pfaffendorfer Brücke: Hier muss die Stadt 100 der 180 Millionen Euro Gesamtkosten selbst stemmen.

Die Zahlen, die derzeit im Raum stehen, sind nur geschätzt. Die Stadt geht in den nächsten 20 Jahren von mindestens 125 und maximal 325 Millionen Euro aus – je nach Ausbaustufe. Wenn man nun bedenkt, dass die ursprünglich veranschlagten Baukosten selten die am Ende tatsächlichen sind, dürften noch ein paar Millionen Euro obendrauf kommen. Rund 100.000 Fahrzeuge queren die Europabrücke täglich, 70.000 Fahrzeuge die Überflieger des Saarplatzkreisels. Es sind Koblenzer, Touristen, Pendler, Menschen aus dem näheren und ferneren Umland.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrats sagte Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne), der auch im Landtag sitzt: „Es dürfte eines der größten Koblenzer Infrastrukturmaßnahmen für Verkehrssicherheit und Lebensqualität überhaupt sein.“ Kommunen mit mehr als 80.000 Einwohnern sind per Gesetz Träger der Straßenbaulast innerhalb der Stadtgrenzen – und damit Koblenz für die Europabrücke. Die Stadt kann offenbar darauf setzen, dass 40 bis 50 Prozent der Kosten übernommen werden.

Viel zu wenig, wie von Heusinger sagte: „Haushalterisch ist das nicht zu leisten und politisch nicht zu verantworten. Ohne substanzielle Beteiligung von Bund und Land wird das für Koblenz zu einer Überforderung.“ Da die B9 in dem Bereich überregional benutzt wird, sei das eine „erhebliche Benachteiligung für die Stadt. Dass sich der Bund bei der Pfaffendorfer Brücke zurückgezogen hat, darf kein Argument sein“.

Oliver Antpöhler-Zwiernik (Fraktionschef von Die Linke-Partei) sagte: „Dass die B9 eine Schneise mitten durch das Herz von Koblenz schlägt, war eine absolute Fehlentscheidung. Wir bitten die Verwaltung auch zu prüfen, ob es auch für eine andere Planung Fördergelder geben würde.“ Bad Ems habe es auch geschafft, eine Untertunnelung zu bauen.

Stephan Wefelscheid, FW-Fraktionschef und ebenfalls Landtagsmitglied, forderte: „Solche Investitionen müssen viel stärker von Bund und Land gefördert werden.“ FDP-Fraktionschef Christoph Schöll sagte: „Für Zubringerstraßen, die an Bundesstraßen liegen, muss es eine Bundesförderung geben. Die Moselbrücke ist eins der bundesweit am meisten befahrenen Brückenbauwerke.“