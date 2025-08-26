Wenn im Jahre 2029 die neue Pfaffendorfer Brücke steht, wartet bereits als nächste Großmaßnahme die Europabrücke. Den dringenden Sanierungsbedarf erläuterte der Koblenzer Tiefbauamtsleiter Kai Mifka nun vor dem Haupt- und Finanzausschuss.
Erste Überlegungen zur Verkehrsführung
Eventuelle Zweifel räumte er komplett aus: „Dieses Projekt muss kommen!“ Sowohl die 1954 wie die 1974 errichteten Brücken entsprächen nicht den heutigen Anforderungen an die Tragfähigkeit. Zwischen 2011 und 2015 sei die Brücke eingehend untersucht worden, Sanierungsversuche seien fehlgeschlagen. Erste Überlegungen zur Verkehrsführung während der Baumaßnahme verfolgen das Ziel, die Verkehre auf die jeweils andere Brücke zu verlagern oder über Nordentlastung und Kurt-Schumacher-Brücke zu lenken.
Realistischer Horror: Europabrücke muss erneuert werden
Die nächste große Brückenbaustelle steht in Koblenz an: In den kommenden Jahren muss mindestens einer der beiden Teile, aus denen die Europabrücke besteht, neu gebaut werden. Vielleicht sogar beide. Doch wie soll sich Koblenz das leisten können?
Es ergebe sich innerhalb der nächsten 20 Jahre ein Kostenrahmen von 115 Millionen Euro im günstigsten, und von bis zu 315 Millionen Euro im ungünstigsten Fall. Wegen dieser gewaltigen Belastung gelte es Förderungen bei Land und Bund auszuschöpfen.