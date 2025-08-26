Die Europabrücke muss dringend saniert werden – mögliche Zweifel darüber räumte der Koblenzer Tiefbauamtsleiter Kai Mifka nun aus. Auch erste Ideen für eine ersatzweise Verkehrsführung während der Mammutmaßnahme hatte er im Gepäck.

Wenn im Jahre 2029 die neue Pfaffendorfer Brücke steht, wartet bereits als nächste Großmaßnahme die Europabrücke. Den dringenden Sanierungsbedarf erläuterte der Koblenzer Tiefbauamtsleiter Kai Mifka nun vor dem Haupt- und Finanzausschuss.

Erste Überlegungen zur Verkehrsführung

Eventuelle Zweifel räumte er komplett aus: „Dieses Projekt muss kommen!“ Sowohl die 1954 wie die 1974 errichteten Brücken entsprächen nicht den heutigen Anforderungen an die Tragfähigkeit. Zwischen 2011 und 2015 sei die Brücke eingehend untersucht worden, Sanierungsversuche seien fehlgeschlagen. Erste Überlegungen zur Verkehrsführung während der Baumaßnahme verfolgen das Ziel, die Verkehre auf die jeweils andere Brücke zu verlagern oder über Nordentlastung und Kurt-Schumacher-Brücke zu lenken.

Es ergebe sich innerhalb der nächsten 20 Jahre ein Kostenrahmen von 115 Millionen Euro im günstigsten, und von bis zu 315 Millionen Euro im ungünstigsten Fall. Wegen dieser gewaltigen Belastung gelte es Förderungen bei Land und Bund auszuschöpfen.