Wichtige Querung in Koblenz Europabrücke brachte ersehnte Entlastung Peter Karges 19.01.2026, 13:00 Uhr

Als eine der kühnsten Brücken mit Eisenbetonbögen wurde die Moselbrücke nach ihrer Vollendung 1934 von der Fachwelt bezeichnet.

Vor einer Generalsanierung steht die Europabrücke in Koblenz, für die rund 300 Millionen Euro veranschlagt ist. Dass die Brücke der Bundesstraße 9 eine unverzichtbare Verkehrsader ist, zeigt ein Blick in die Geschichte.

Rund 100.000 Fahrzeuge rollen jeden Tag über die Koblenzer Europabrücke auf der B9. Damit ist die 400 Meter lange Brücke einer der Orte mit der höchsten Verkehrsdichte im Land. Verschleißerscheinungen sind also unausweichlich. Deshalb musste erst vor rund zehn Jahren der Lützeler Bereich der Europabrücke, die sogenannte Vorlandbrücke, renoviert werden.







