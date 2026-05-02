Leben mit Beeinträchtigung
Eulenhorst in Koblenz: Bewohner erzählen vom Alltag
Im Dialog: (von links) Esther Abel, die zur ehemaligen Heilanstalt Hadamar referierte, die beiden Eulenhorst-Bewohner Werner Sch
Im Dialog: (von links) Esther Abel, die zur ehemaligen Heilanstalt Hadamar referierte, die beiden Eulenhorst-Bewohner Werner Schmelzer, Angela Platz und Heilerziehungspfleger Johannes Szymanski.
Alexander Thieme-Garmann

Sie gehen zur Arbeit, sie essen mit anderen, sie haben ihre Hobbys: Werner Schmelzer und Angela Platz erzählen in der Citykirche von ihrem Leben im Wohnheim Eulenhorst. Der angehende Heilerziehungspfleger Johannes Szymanski hat dies initiiert.

Lesezeit 3 Minuten
Die Citykirche war Schauplatz einer Veranstaltung zum Thema „Lebenswelten von Menschen mit Beeinträchtigung“. Organisiert wurde der Nachmittag von Johannes Szymanski, angehender Heilerziehungspfleger in dem von der Caritas Koblenz betreuten Haus Eulenhorst.

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