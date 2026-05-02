Sie gehen zur Arbeit, sie essen mit anderen, sie haben ihre Hobbys: Werner Schmelzer und Angela Platz erzählen in der Citykirche von ihrem Leben im Wohnheim Eulenhorst. Der angehende Heilerziehungspfleger Johannes Szymanski hat dies initiiert.
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Die Citykirche war Schauplatz einer Veranstaltung zum Thema „Lebenswelten von Menschen mit Beeinträchtigung“. Organisiert wurde der Nachmittag von Johannes Szymanski, angehender Heilerziehungspfleger in dem von der Caritas Koblenz betreuten Haus Eulenhorst.